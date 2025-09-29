ジェクトワン、埼玉りそな銀行と連携し「空き家まるごと解決システム」に参画

株式会社ジェクトワン

不動産の開発事業・リノベーション事業および空き家事業を展開する株式会社ジェクトワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大河 幹男 以下、ジェクトワン）は、りそなグループの株式会社埼玉りそな銀行（本店：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：福岡 聡 以下、埼玉りそな銀行）と連携し、同行が主導する「空き家まるごと解決システム」に参画、埼玉県内の空き家問題の解決に向けた包括的な取り組みを開始することをお知らせいたします。

■本連携について

ジェクトワンは、2015年施行の「空家等対策の推進に関する特別措置法」を機に、翌2016年に空き家事業「アキサポ(https://www.akisapo.jp/)」を開始しました。空き家所有者のさまざまな課題やお悩みに対し、物件や地域の特性に応じた解決策を提案し、これまでに数々の空き家問題を解決に導いています。

2024年11月には、埼玉県蕨市・蕨商工会議所・埼玉りそな銀行と「空き店舗等の有効活用等の促進に関する協定」を締結し、空き店舗や空き家の利活用を通じた地域活性化に取り組んでまいりました。これらの実績を踏まえ、このたび埼玉りそな銀行が主導する「空き家まるごと解決システム」に参画いたします。

埼玉りそな銀行が主導する「空き家まるごと解決システム」の活動スキーム

埼玉りそな銀行が主導する「空き家まるごと解決システム」は、空き家の管理、売却、賃貸、解体、リフォーム、遺品整理、地域活性化等、幅広いこまりごとに対応する空き家対策の総合サービスです。専門企業16社が連携し、多様かつ複合的な空き家のこまりごとをワンストップで解決いたします。本システムに参画する各企業が、空き家の１.発生抑制、２.管理、３.活用・流通の各ステージでそれぞれの得意分野を活かしながら役割を担うことで、埼玉県内の空き家問題に対し実効性のある解決策を提供していきます。

ジェクトワンは本システムにおいて、空き家事業「アキサポ」を通じ、空き家所有者への相談対応から活用プランの提案、リノベーションや管理・運営までを一貫して担います。それぞれの空き家に合わせた最適な解決策を提供し、新たな価値を創出することで、所有者の負担を軽減するとともに、地域ににぎわいや交流の場を生み出してまいります。

■代表のコメント

＜ジェクトワン 代表取締役 大河幹男＞

このたび、株式会社埼玉りそな銀行様の主導で埼玉県内の空き家問題に取り組む「空き家まるごと解決システム」に参画させていただくことを大変嬉しく思います。

ジェクトワンは、これまで空き家事業「アキサポ」を通じて、空き家所有者の皆さまに寄り添い、活用や買取など多様な選択肢の中から最適なプランをご提案、空き家や空き店舗にとどまらず企業が保有する遊休不動産の課題解決に取り組んでまいりました。

しかし、日本全国の空き家数が900万戸を超えるなか、空き家問題は一社単独で解決できるものではなく、企業間の連携が不可欠であると考えております。今回の連携協定を通じて、各社のシナジーを活かしながら、埼玉県内の空き家・空き店舗の利活用をさらに進め、地域活性化と経済発展に一層貢献してまいります。

■株式会社ジェクトワン 会社概要

社名：株式会社ジェクトワン

所在地：東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号 渋谷アクシュ21F

設立：2009年1月28日

代表取締役：大河 幹男

資本金：1億3,000万円

事業内容：総合不動産開発事業（住宅、ビル、商業、ホテル）、リノベーション事業、賃貸管理事業、

空き家事業（アキサポ：https://www.akisapo.jp/）

ホームページ：https://jectone.jp/

＜ご参考＞

■「アキサポ」とは

株式会社ジェクトワンが運営する空き家解決サービスです。

空き家のお悩みに対して「アキサポ」が寄り添い、活用や買取などのさまざまな選択肢の中から最適なプランをご提案、所有者様の手間なく、お悩みを解決いたします。創業時より大切にしている物件の多様化（不動産それぞれの土地や周辺のニーズに合わせた活用方法）を最大限に活かした事業を目指し、2016年にスタートしました。

現在は、住居用戸建てだけではなく、企業が保有する遊休不動産の有効活用も積極的に行っております。

アキサポ公式HP：https://www.akisapo.jp/

■「アキサポの活用」とは

首都圏と関西圏を中心に展開する空き家活用サービスで、「アキサポ」が提供するサービスの一つです。

「アキサポ」が空き家を借り受け、「アキサポ」の基本費用負担でリノベーション工事を行い、一定期間転貸するサービスです。地域にマッチした空き家活用を提案し、街の資源である空き家の再生を通じて地域コミュニティの活性化に貢献しております。

【空き家所有者にとっての最大のメリット】

・契約期間終了後、建物が戻ってくる

所有権が変わらず、リノベーションを行った空き家が契約終了後手元に返ってきます。

・リノベーション費用は「アキサポ」が基本負担

リノベーション設計や施工、工事管理もすべて「アキサポ」にお任せできます。

※物件により諸条件等が異なります。



【サービスフロー】

■「アキサポの買取」とは

「アキサポの買取」では、「アキサポ」が直接空き家を買い受ける買取サービスを展開しております。

空き家の立地・状態にかかわらず、全国無料査定を行い、最適な「売りたい」をサポートいたします。