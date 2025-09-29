大人気『ウマ娘』ゲーム×スポーツ用品販売アルペン 日本未発売グッズも登場する期間限定ストアが新宿に誕生！

株式会社アルペン

スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野敦之）は、株式会社Cygamesが提供する大人気ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』（以下、ウマ娘）の、「BoC'z」＆「BoC'z we

」の新商品を含む各種アイテムをAlpen TOKYO内POP UP STOREにて販売します。POP UP STOREは9月29日（月）から10月13日（月・祝）の期間限定でオープン。店内は特別な装飾で彩られ、「BoC'z we

」の世界観を楽しむことができます。また、POP UP STORE開催記念として限定オリジナルTシャツが抽選で当たるキャンペーンも同時開催します。

『ウマ娘』のエイプリルフール企画発のプロジェクト「BoC'z」、「BoC'z we

」新商品をAlpen TOKYO内POP UP STOREにて販売いたします。POP UP STOREでは「BoC'z」の新商品以外にも、『ウマ娘』の日本未発売商品もラインナップされており、特別な装飾に囲まれた内観も必見です。また開催期間中にAlpen TOKYOにて店内商品を5,000円（税込）以上ご購入頂いたお客様のうち、抽選で合計100名に限定オリジナルTシャツが当たるキャンペーンも実施します。

■お品書き（販売商品ラインナップ）

「BoC'z」や「BoC'z we

」新発売グッズを中心にウマ娘の日本未発売アイテムなど多数のグッズが勢ぞろい。お品書きにはない商品の販売も予定しています。

※お品書きは取扱商品の一部です。

■Alpen TOKYO期間限定POP UP STORE

“「BoC'z we

」の世界観を楽しんでいただく”ことをコンセプトに、Alpen TOKYO内に期間限定でPOP UP STOREのオープンが決定いたしました。

「BoC'z we

」のキーヴィジュアルやキャラクターたち、BoCityの街並みを間近に見ることができます。

開催期間：2025年9月29日（月）～10月13日（月・祝）

開催場所：Alpen TOKYO 1階 MOA2番街側入口特設コーナー

■「BoC'z」／「BoC'z we

」とは

【BoC'z】

ボウシの素晴らしさを世界に広めるため、ボウシを愛するウマ娘たちによって「BoC'z」が結成！

無帽じゃもう、いられない──

▼メンバー

・キャップ・ビー（ミスターシービー）

・MACOtMai（ホッコータルマエ）

・オリィザ（ライスシャワー）

・816-n（マチカネタンホイザ）

・マリン・C（シュヴァルグラン）

【BoC'z we

】

ボウ史暦 XXXX年

舞台はボウシを愛する人々にとっての楽園「BoCity」

ボウシの良さをもっと世界に発信していくため、

この街の3大チーム「AM×i」「OK→U」「CΛ2」が手を組み

『BoC'z we

』が始動する──

▼メンバー

「OK→U」プロデューサー：キャップ・ビー

・F-Style（ノースフライト）

・＜3（ラヴズオンリーユー）

「AM×i」プロデューサー：MACOtMai

・オリィザ（ライスシャワー）

・アタ・マハネ（ナカヤマフェスタ）

「CΛ2」プロデューサー：816-n

・Queen V（ヴィルシーナ）

・マリン・C（シュヴァルグラン）

・Lil(ハート)V（ヴィヴロス）

■Alpen TOKYO(アルペントーキョー)

Alpen TOKYO

営業時間：平日11:00～22:00

土・日・祝:10:00～22:00

住所：〒160-0022

東京都新宿区新宿3丁目23-7ユニカビルB2～8F

アクセス：新宿駅東口より徒歩1分

【Instagram】

Alpen TOKYOスポーツデポフラッグシップストア新宿店

https://www.instagram.com/alpentokyo.sportsdepo.fs/

アルペンアウトドアーズフラッグシップストア新宿店

https://www.instagram.com/alpentokyo.alpenoutdoors.fs/?hl=ja

ゴルフ5フラッグシップストア新宿店

https://www.instagram.com/alpentokyo.golf5.fs67/

■『ウマ娘』 × Alpen TOKYO POP UP STORE 記念キャンペーン

限定オリジナルＴシャツが抽選で100名様に当たるキャンペーンを実施いたします。

【開催概要】

開催期間：2025年9月29日(月)～10月13日(月・祝)

※Alpen TOKYO営業時間内

対象：期間中Alpen TOKYOにて5,000円（税込）以上お買上げのお客様

応募方法：1口5,000円（税込）で応募が可能（最大5口まで）

応募サイトからレシートの写真を添付してフォーム入力、アカウント連携で応募完了

応募サイト：https://www.alpen-group.jp/store/event_reserve/alpentokyo_umamusume_campaign_0929

応募期間：2025年9月29日(月) 11:00 ～ 10月13日(月・祝) 23:59

賞品：限定オリジナルＴシャツ （100名様）

【商品詳細】

賞品のサイズ：XL

お受け取り：Alpen TOKYOのみ

受取期間：2025年10月17日(金)～11月3日(月)

株式会社アルペンについて

創業：1972年7月

資本金：151億円

業績：売上高 2,686 億円、経常利益 104 億円（2025 年 6 月期）

事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売

・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営