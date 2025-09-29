【チーズガーデン】チーズ菓子専門店こだわりのサンドスイーツに季節限定フレーバー登場　芳香なラムが香るリッチな味わい『チーズクリームクッキーサンド（レーズン）』

株式会社庫や

コロワイドグループのチーズガーデン（株式会社庫や 本社：栃木県那須塩原市、代表取締役社長：久保田令）は、『チーズクリームクッキーサンド（レーズン）』を2025年10月1日（水）より、公式オンラインショップおよび那須本店限定で販売いたします。

『チーズクリームクッキーサンド』は、すりおろしたオレンジピールとシナモンパウダーを練り込み香ばしく焼き上げたクッキーに、ミルキーでコクがありながらも爽やかな風味が楽しめるチーズクリームをサンドしたスイーツです。

今回は、定番「プレーン」と、季節限定「レーズン」の2フレーバーを1箱に入れてご用意いたしました※１。

定番フレーバーの「プレーン」は、口に入れると、クッキーの香ばしさの中に感じるオレンジとシナモンの風味や、チーズクリームのコクのある味わいと爽やかな酸味が感じられ、優しい甘みがひろがります。クッキーの塩味が、チーズクリームの甘さを引き立てながらも、すっきりした味わいを生み出し、ついもう一個と手を伸ばしたくなる味わいです。

季節限定フレーバーの「レーズン」は、なめらかなチーズクリームと、ラムの香りをまとった、自然な甘みとほのかな酸味があるレーズンをサンドしました。チーズクリームのコクとレーズンの優しい甘みと甘酸っぱい味わい、ふわりとひろがる芳醇なラムの香り、クッキーのサクッとした食感の絶妙なハーモニーが楽しめます。

どちらのフレーバーも、サンドしたクッキーの片側のみをホワイトチョコレート※2でハーフコーティングすることで、口にする箇所によって異なる美味しさを引き出すとともに、見た目にもこだわりました。また、冷凍での販売のため、解凍時間によって「冷凍」「半解凍」「全解凍」と温度帯によって変化する味わいや食感もお楽しみいただけます。

チーズガーデンのスイーツとともに、心やすらぐ時間や大切な方々と過ごす素敵な時間をお楽しみください。

※1箱販売は公式オンラインショップのみ、那須本店は単品販売、※2準チョコレート使用

＜商品概要＞

商品名：チーズクリームクッキーサンド（プレーン＆レーズン）

内容量：5個（プレーン3個・レーズン2個）

販売価格：2,500円（税込）

発売日：2025年10月1日（水）

※レーズンは、2026年2月中旬までの販売予定

販売店舗：公式オンラインショップ、那須本店

※那須本店では、単品販売のみの取り扱いとなります。

販売価格：プレーン500円（税込）、レーズン550円（税込）

【公式オンラインショップ】https://cheesegarden.jp/pages/onlineshop

【チーズガーデン 焼菓子一部商品のご紹介】

チーズガーデンでは、チーズガーデンのスイーツを通して、あたたかい時間を贈りたいという想いから様々なチーズスイーツを開発・販売しています。

※店舗形態ごとに品揃えが異なる場合がございます。

フィナンシェ

2個入 500円（税込）

焦がしバターとハチミツをたっぷりと使用したクラシックな味わいの一品です。

※はちみつを使用しているため1歳未満のお子さまには与えないようにお気を付けください。

ガレットチーズ

2枚入 550円（税込）

ザクザクとした食感と、バターとチーズのリッチな味わいが楽しめます。

チーズラングドシャ

5枚入 800円（税込）

ホワイトチョコの甘さとチーズクリームの塩気が絶妙な美味しさです。

チーズバウム（カット）

4個入 1,000円（税込）

濃厚なチーズの香りと、しっとりとした美味しさがお楽しみいただけます。

【チーズガーデンについて】

那須の美しい自然とともに。

『御用邸チーズケーキ』をはじめとした各種チーズケーキや、チーズクッキーやガレットチーズなど、チーズにこだわった焼菓子をお届けする洋菓子ブランドです。

栃木県のみならず、北海道・群馬・埼玉・東京・神奈川・千葉・新潟・石川・愛知・大阪でも店舗展開しており、一部の店舗ではお食事やカフェとしてもご利用いただけます。

[ブランドサイト] https://cheesegarden.jp/

【株式会社庫やについて】

1984年創業。『御用邸チーズケーキ』などのチーズにこだわった焼菓子を製造・販売する洋菓子ブランド「チーズガーデン」やチョコレート菓子専門店「エヌカカオチョコレート」、自然に囲まれた癒し時間を満喫できるレストラン「カフェ＆ガーデンしらさぎ邸」など、栃木県の那須高原発祥のスイーツブランドなどの展開に加え、伝統的な洋菓子作りと独創性を兼ね備えた洋菓子ブランド「欧風菓子グリンデルベルグ」、驚きの食感と味覚で笑顔になれる、東京発のスイーツブランド「purecoco TOKYO（ピュアココ トーキョー）」を展開するなど、スイーツブランドを中心に経営しています。

[庫やホームページ] http://www.kuraya-group.co.jp/