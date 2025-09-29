『タングルティーザー付きスイートルームプラン』　アパホテル＆リゾート4ホテルにて10/1(水)から販売開始！

アパホテル株式会社

アパホテルネットワークとして全国最大の1,015ホテル139,741室(建築・設計中・海外、アパ直参画ホテルを含む)を展開するアパホテル株式会社(本社：東京都港区赤坂3-2-3社長 元谷芙美子)は、株式会社プリアップ（本社：神奈川県横浜市港北区新横浜2-11-5 川浅ビル 代表取締役：明永 敏悟）と、アパホテル＆リゾートのスイートルームとコラボレーションした『タングルティーザー付きスイートルームプラン』を、2025年10月1日(水)より販売します。

■プラン詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/18265/table/781_1_3e1d10bb4e279e83ac6ec5fbd6d932d9.jpg?v=202509290127 ]

提供商品：「コンパクトスタイラー」

・各ホテルのイメージに合わせ、異なるカラーを提供。

●アパホテル＆リゾート〈横浜ベイタワー〉(ローズゴールド/リュクス)

夜景の美しさを感じるローズゴールド/リュクス。

●アパホテル＆リゾート〈東京ベイ幕張〉(シルキーブルー)

海の美しさを思わせるシルキーブルー。

●アパホテル＆リゾート〈大阪梅田駅タワー〉(クラシックシルバー)

クラシックな雰囲気に合わせた、クラシックシルバー。

●アパホテル＆リゾート〈大阪なんば駅前タワー〉(バーガンディレッド)

活気と深みのある街に似合う、バーガンディレッド。

【タングルティーザー】

髪に無理な負担をかけることなく、まるで魔法のようにスッと髪を解きほぐすイギリス生まれのヘアケアブラシ。特許取得(日本・UK)の長短2段構造と米国デュポン社が開発した特殊素材のブラシが、ブラッシングによる髪の摩擦とダメージを最小限に抑え、サラサラ艶やかな美しい髪へ導く。絡まりやすい細い髪や傷んだ髪、濡れた髪でも引っ張ることなくやさしくブラッシングができるため、お子さまからご高齢の方まで幅広く効果を実感していただける。

株式会社プリアップ

公式ホームページ https://tangleteezer.jp/

【コンパクトスタイラー】

持ち歩きに便利なコンパクトサイズのヘアケアブラシ。ブラシ部分を保護するカバーが付いているので、ブラシが折れ曲がる心配もありません。いつでもどこでもサッと髪を整え、サラサラ艶やかな美しい髪をキープします。

コンパクトスタイラー 公式ホームページ https://tangleteezer.jp/products/list?category_id=14

【アパグループ】

アパホテルネットワークとして全国最大の1,015ホテル139,741室(建築・設計中・海外、アパ直参画ホテルを含む)を展開している。 2010年4月にスタートした「SUMMIT5（頂上戦略）」を継承し、2022年4月より新たな5ヶ年計画「AIM5 ～APA Innovative Movement」を始動。アフターコロナにおけるニーズの変化やDX化の波を捉えながら、国内で圧倒的なNo.1ホテルチェーンとなるべく、2027年3月末までにアパホテルネットワークとして 15万室展開を目指す。 ※建築・設計中含む

