AsiaNet 201109 （0228）

【上海2025年9月29日新華社＝共同通信JBN】中国の上海で2026年9月22～27日に開催予定の第48回WorldSkills Competition（技能五輪国際大会）まで1年、上海はこの9月22日に盛大な式典でカウントダウンを開始し、トップクラスの若手人材による世界最高水準の職業技能競技大会に向けた「ラストスパート」に入りました。

第48回技能五輪国際大会の事前準備で、中国国務院は大会の指導グループと組織委員会を設置しました。上海では、具体的な課題の実施を監督するため、WorldSkills Shanghai 2026 Executive Bureau（上海2026年技能五輪国際大会実行委員会）が設置されました。現在、大会のすべての組織運営は順調に、フルスピードで進んでいます。

上海で開催されるこの大会では、6つの主要分野から従来の57種目を含む64の技能競技が実施されます。新しい産業や技能が進化する状況に対応するため、鉄道車両技術やスマートセキュリティー技術などの新種目も導入される予定で、競技の多様性という点ではこれまでで最大の技能五輪国際大会となるかもしれません。上海2026年大会への参加資格要件は既に決定しており、10月13日にクロアチアで開催される技能五輪総会で発表されます。オンライン登録は11月13日開始です。

第48回技能五輪国際大会のボランティア募集が正式に始まりました。技能五輪ボランティアは空港、高速鉄道駅、競技会場、ホテルなどの主要施設で、大会期間中の競技の警備、外国人客の受付、イベントサポートを担当します。

技能五輪国際大会の広報・宣伝活動も活発化しています。上海2026年技能五輪事務局は7月15日、若手の中国人俳優Xiao Zhan（肖戦）を同大会のプロモーションアンバサダーに任命したと発表しました。関連ハッシュタグの再生回数は5億回を超えて技能五輪国際大会史上最大の宣伝作戦となり、一般の人々の間の認知度を大いに高めました。6月には、技能探査の無限の可能性を象徴するため、中国の有人潜水艇「Jiaolong（蛟龍）」が技能五輪の旗を付けて深海任務に従事しました。上海2026年技能五輪国際大会の広報ビデオ「Skill Venture」が公開されました。ビデオは、若者の視点を通して様々な技能との出会いを描き、技能の魅力を伝えています。

世界最高峰の職業技能競技大会である上海2026年技能五輪は、非常に多くのスポンサーの関心を集めています。資金援助プログラムも開始されました。中国工商銀行（ICBC）、交通銀行、上海汽車（SAIC Motor）、BOSS直聘（BOSS Zhipin）の4つの国家戦略スポンサーが技能五輪国際大会への支援計画を発表し、この世界的な技能の祭典に大きな勢いを注入しています。

上海2026年技能五輪国際大会実行委員会は、社会全体で職人精神をさらに推進し、技能を重視する雰囲気を醸成するため、Zhuang Qiufeng、Ke Shuichang、Xie Huixuanなど高い技能を持つ10人の中国人人材を「Dream Ambassadors（ドリームアンバサダー）」に任命し、任命書を交付しました。実行委員会によると、これらの「アンバサダー」は技能の模範として活動し、「Master Skills Change Your Future（技術を磨いて未来を変える）」という価値観を上海2026年技能五輪の主要な広報宣伝イベントで発信していきます。

世界中から選ばれた若手の技能人材が1年後に上海でこの権威ある国際舞台に集結、競争がイノベーションを刺激し、コラボレーションが技能の世界に新たな章を開きます。

ソース： WorldSkills Shanghai 2026 Executive Bureau