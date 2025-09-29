【 名鉄トヨタホテル 】 新春お正月２０２６NewYearBuffet 開催！ハローキティとお正月クイズや歌やダンスで楽しもう♪

株式会社名鉄ホテルホールディングス

名鉄トヨタホテル（愛知県豊田市、総支配人：恒川幸三、客室数：９９室）では、２０２６年１月１日(木)に【２０２６NewYearBuffet】を開催いたします。

新春お正月ビュッフェ２０２６年の始まりを、ハローキティと一緒に名鉄トヨタホテル自慢の和洋ビュッフェでお楽しみください。

詳細を見る :https://www.toyota-hotel.co.jp/news/detail.php?id=444

【 ２０２６ NewYearBuffet 概要 】

開催日： ２０２６年１月１日（木）

時 間： ランチ １１：３０～１３：３０

ディナー １８：００～２０：００

会 場： 名鉄トヨタホテル７階 宴会場

料 金： 大人 一般 １０，０００円 / シニア・中高生 ９，０００円

小学生 ５，０００円 / 未就学児 無料

★ソレイユ会員価格

大人・シニア・中高生通常料金より１，０００円 OFF

内 容： 和洋折衷ビュッフェ / ソフトドリンクフリー

アルコールは別途料金にてご用意しております

予約受付について

名鉄トヨタホテル 企画宣伝部 TEL０５６５-３５-４６２９

【 名鉄トヨタホテル 】 豊田市駅直結。 くつろぎと利便性を兼ね備えたシティホテル。

落ち着いた色調のゲストルームで、ゆったりと寛ぎのひとときをお過ごしください。ビジネスや観光の拠点として最適な立地で、周辺にはトヨタ産業技術記念館や豊田スタジアムなど魅力的なスポットも多数ございます。美味しい料理をご提供するレストラン、各種ご宴会、そして顔合せ・お食事会まで、幅広いニーズにお応えする機能性と最高のホスピタリティをご提供いたします。名鉄豊田市駅に直結しており、アクセスも抜群です。 心に残るひとときを、名鉄トヨタホテルでお過ごしください。

