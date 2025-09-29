◆サイエンスアゴラ特別イベント 「ド迫力！物理かるた大会＆トークショー ～ここから始まる、サイエンスの道～」参加者募集中！
サイエンスアゴラ2025では、物理学会の記念事業として企画・開発された「QurioS 物理かるた」を特別にA1 サイズにして、特別イベント”巨大かるた”大会、「ド迫力！物理かるた大会＆トークショー ～ここから始まる、サイエンスの道～」を開催します。絵札の内容については、最新の知見や関連する現象などを交えながら第一線の物理学者が詳しく解説するほか、取り札の数が上位成績の方にはプレゼントをご用意しています。ぜひご参加ください。
物理学が好きな人も苦手な人も、もっと好きになりたい人も、みんなで物理かるたを通してめくるめく物理学の世界を一緒に楽しみましょう！
■日時：2025年10月25日（土）14:30-16:00（14時受付開始）
■場所：日本科学未来館1Fシンボルゾーン
■対象：中学生、高校生、大学生、大学院生
■参加人数：40人
■参加費：無料
■登壇者：山本貴博先生（東京理科大学教授、日本物理学会理事）
五十嵐美樹先生（東京都市大学准教授、日本物理学会アンバサダー） ほか
■主催：日本科学未来館、JST-RISTEX、日本物理学会
■イベント詳細・お申込み：https://www.miraikan.jst.go.jp/events/202510254203.html
配信元企業：国立研究開発法人科学技術振興機構 社会技術研究開発センター
