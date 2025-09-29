ATMアウトソーシング市場、CAGR3.1%で成長し、2031年には29930百万米ドル規模に
「グローバルATMアウトソーシングのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2025」-YH Researchが包括的分析レポートを公開
（発行日：2025年9月29日）
本報告書では、世界市場におけるATMアウトソーシングの構造、成長性、技術革新の動向、および主要な参入企業の戦略的ポジションと市場競争の動向を分析することにより、当該分野の核心的な特徴を包括的に明らかにしています。ATMアウトソーシング市場の定義・分類・用途別の特性を起点とし、産業バリューチェーン全体における位置づけやコスト構造、製造工程にも触れながら、業界の全体像を立体的に捉えています。また、政策環境やマクロ経済の変動が与える影響についても具体的な視点を提供します。
無料サンプル公開中！
https://www.yhresearch.co.jp/reports/812765/atm-outsourcing
【レポートの主な構成】
◆ ATMアウトソーシングとは
ATMアウトソーシングは、銀行におけるATM集中運用管理を実現する有効な手段です。多くの海外商業銀行や一部の国内株式制銀行は、この運用手法を採用して集約的な運営や科学的かつ精緻な管理を行っています。より専門的なサービスを通じて、銀行ATMサービスの品質と効率を向上させ、顧客維持率を高め、ブランドイメージを確立し、社会的な認知を得ることを目指しています。現場調査、実地研究、支店フォーラムによる一次調査によれば、銀行は以下の目的でATMアウトソーシングを活用しています。
◆ ATMアウトソーシング市場規模
YH Researchの最新調査によると、世界のATMアウトソーシング市場は、2024年の24830百万米ドルから2025年には25570百万米ドルへと拡大し、2031年には29930百万米ドルに達すると予測されています。この間、CAGR（年平均成長率）は3.1%％と推計されています。
◆ ATMアウトソーシング市場区分
本レポートでは、市場の理解を深めるため、以下の4つの視点から構成されています：
企業別分析：（Cardtronics、 Fis、 Cash Transactions、 Asseco、 Burroughs、 Avery Scott、 Sharenet、 ATMJ、 NCR、 NuSourse、 Dolphin Debit、 Mobile Money、 FEDCorp、 Raya Group、 Transaction Solutions International、 Provus、 GRG Banking、 King Teller）
企業ごとに、売上高、市場シェア、供給エリア、製品ライン、技術提携の有無などを評価。ランキング形式で主要プレイヤーの実力差を可視化しています。
製品タイプ別分析：（ATM Monitoring Outsourcing、 ATM Operation Outsourcing、 ATM Full Outsourcing、 Other Outsourcing）
製品別に価格帯・販売数量・市場浸透率を比較。カテゴリー別の成長ポテンシャルも提示しています。
用途別分析：（In-bank Mode、 Off-bank Mode）
使用目的に応じた市場規模、応用拡大の可能性、需要の集中エリアを特定。用途ごとの競争環境やニーズ動向もあわせて分析しています。
地域別市場分析
各地域の経済背景や消費傾向を踏まえ、以下のエリアに注目：
- 北米（米国、カナダ、メキシコ）
- ヨーロッパ（ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他のヨーロッパ地域）
- アジア太平洋（中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域）
- 南米（ブラジル、その他の南米地域）
- 中東・アフリカ
本レポートの主な利点
無料サンプル公開中！
本レポートの主な利点