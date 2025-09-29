エポキシ接着剤市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年09月22に「エポキシ接着剤市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。エポキシ接着剤に関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場傾向を読者に説明しています。
エポキシ接着剤市場の概要
エポキシ接着剤市場に関する当社の調査レポートによると、エポキシ接着剤市場規模は 2035 年に約 177 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の エポキシ接着剤市場規模は約 94 億米ドルとなっています。エポキシ接着剤 に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 5.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、エポキシ接着剤市場シェアの拡大は、航空宇宙分野と自動車分野の両方における燃費向上への取り組みの結果であり、機械式ファスナーからエポキシ接着剤への移行を加速させています。エポキシ接着剤は、その強度対重量比、耐腐食性、応力分散性が高く評価されています。さらに、パンデミック後の自動車生産の回復により、OICAは2023年に世界全体で90百万台以上が生産されると報告しており、EVバッテリーパック、ボディパネル、航空宇宙用複合材における高性能接着剤の需要が高まっています。
エポキシ接着剤に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/epoxy-adhesives-market/112672
エポキシ接着剤に関する市場調査では、世界的な脱炭素化目標と再生可能エネルギーの導入拡大により、風力タービンブレード向けエポキシ接着剤の需要が高まり、市場シェアが拡大することが明らかになっています。例えば、GWECのデータによると、2024年には過去最高の110GWの新規風力発電容量が追加され、世界の容量は1,130GWを超えると予想されています。さらに、優れた耐疲労性と複合材料との適合性により、エポキシは耐久性の高いブレード生産の拡大に不可欠な要素となっています。
しかし、航空宇宙、自動車、電子機器用途のエポキシ接着剤は、FAAの複数年承認やEASA認定など、長期にわたる認証サイクルに直面しています。ヘンケルやハンツマンなどのサプライヤーは、これらのプロセスが運転資本を拘束し、市場参入を遅らせ、EVバッテリーの再設計などの傾向への迅速な対応を妨げていると指摘しています。その結果、革新的で環境に優しいシステムの商業化が遅れ、新たな性能要求への機敏性が制限されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330641&id=bodyimage1】
エポキシ接着剤市場セグメンテーションの傾向分析
エポキシ接着剤市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、エポキシ接着剤 の市場調査は、タイプ別、最終用途産業別、製剤タイプ別、アプリケーション別と地域別に分割されています。
エポキシ接着剤市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-112672
エポキシ接着剤市場は、タイプ別に基づいて、無溶剤型エポキシ接着剤、溶剤系エポキシ接着剤、ホットメルト型エポキシ接着剤、その他に分割されています。これらのうち、無溶剤型エポキシ接着剤は、予測期間中に33.0%という大きな収益シェアを占めると見込まれています。この成長は、排出削減への取り組みと、電子機器及び航空宇宙産業からの需要増加によって牽引されています。厳しい環境規制に支えられた高性能・低VOC材料への移行は、用途を拡大し、このセグメントの成長を後押ししています。
