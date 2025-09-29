大人気ブラウザ＆アプリゲーム『刀剣乱舞ONLINE』から録り下ろしボイスを搭載したコラボANC（アクティブノイズキャンセリング）ワイヤレスイヤホン第2弾が登場！ 9月30日（火）15時から受注販売開始
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、新機種としてANC（アクティブノイズキャンセリング）搭載完全ワイヤレスイヤホン「CP-TWS01E」と『刀剣乱舞ONLINE※1』とのコラボレーションモデル第２弾として、9月30日（火）15時よりワイヤレスイヤホンの受注販売をいたします。
本コラボレーションモデルは、「石切丸」「燭台切光忠」「和泉守兼定」「山姥切長義」の4モデルをラインナップ。第１弾のコンセプトに合わせて、左右ハウジングには各刀剣男士紋をデザイン、充電ケースには“円”を“縁”として、刀剣男士との縁をテーマに、各刀剣男士の衣装や特徴、柄などのモチーフを円型に取り入れ縁（円）を結ぶ、「縁結び」をコンセプトとしたデザインとなります。なお、各刀剣男士の音声ガイダンスはすべて録り下ろしボイスとなります。
さらに今回も特別仕様として、各刀剣男士をイメージしたちりめん風巾着ポーチと大切なイヤホンを傷や汚れから守るワイヤレスイヤホン「CP-TWS01E」専用のソフトケースが付属します。尚、第２弾よりイヤホン本体の表面質感がマット仕様になります。
本機種「CP-TWS01E」は、Qualcomｍ（R）社製のSoC「QCC3072」を採用。一般的なSBCやAACだけでなくオーディオコーデックのQualcomm（R） aptXTM Adaptiveに対応。対応する最新Android端末との組み合わせで、従来のQualcomm（R） aptXTMに比べ高音質・低遅延・高い接続維持性能を実現します。
なお、iPhoneやAndroid端末、音楽プレーヤーとの高品位な左右同時接続を実現する新技術「Qualcomm（R） TrueWireless Mirroring」を搭載。片方のイヤホンを親機として接続後、もう片方の子機のイヤホンに左右反対側の信号をミラーリングしながら送り出す技術で、オーディオ信号の伝送ロスが発生しないよう、随時ロールスワッピングを行うことによって音途切れやノイズを抑え、さらにはバッテリーの片減りを防止してくれます。本機種の特徴としてANC（アクティブノイズキャンセリング）機能、外音取り込み（アンビエントモード）機能、低遅延モード（ゲームモード）機能を搭載し、また防水機能（IPX4）を備えることで運動時の汗や急な雨でも安心してお使いいただくことが可能です（充電ケースは防水機能を備えておりません）。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE-Lifestyle-／音アニ2号店」にて9月30日（火）15：00より見本の展示及び受注販売を実施いたします。ボイスの確認が可能で、店頭設置の専用QRコードにてご注文も可能です。
【ワイヤレスイヤホン受注販売詳細】
■通販サイト 「ONKYO DIRECT」 でのご注文
https://onkyodirect.jp/shop/pages/toukenranbu2nd.aspx
■秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ2号店）」
https://onkyoanime-lifestyle.com/
※店舗設置専用QRコードにてご注文
■受注期間：2025年9月30日（火）15：00～2025年10月31日（金）15：00
■製品発送：2025年12月下旬ごろより順次発送予定
■販売価格：23,000円（税・送料込）
