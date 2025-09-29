【日本人の70%以上が未だ生成AI経験なし】ユースフル公開のCopilot活用動画でAI普及の第一歩へ

ユースフル株式会社動画を視聴する :https://www.youtube.com/watch?v=jcftk9oE4NQ

ユースフル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：大垣 凛太郎）は、日本における生成AI活用推進の一助として、Microsoft Copilotの実務活用法を解説する動画「【Copilot活用】明日から仕事が爆速に！知らなきゃ損する実務テク"3選"」を、YouTubeチャンネル「ユースフル / 実務変革のプロ」（https://www.youtube.com/@youseful_skill）にて公開しました。本動画は、生成AIの具体的な活用イメージが持てないビジネスパーソン向けに、実践的なスキル習得の機会を提供します。





■背景：先進諸外国に後れを取る日本の生成AI活用の現状

総務省の2025年調査によれば、個人の生成AIサービス利用経験率は米国68.8%、中国81.2%に対し、日本はわずか26.7%に留まっています。同調査では、この背景に生成AIへの漠然とした抵抗感や具体的な活用イメージの不足が指摘されており、多くの企業で導入が進む一方で、その組織定着が喫緊の課題となっています。ユースフルではこれらの障壁を解消するため、誰でもすぐに実践できる具体的な活用事例を通じて、日本社会全体の生成AIリテラシー向上に貢献すべく本動画を制作しました。

出典：「令和７年版情報通信白書」（総務省）より作成 URL：https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/datashu.html

■内容：実務に直結するCopilot活用事例3選

本動画では、ビジネスパーソンがすぐに実践でき、業務効率化を実感できるCopilotの具体的な活用事例を3つ厳選して解説しています。いずれも特別な技術や複雑な操作を必要とせず、生成AI初心者でも簡単に実践できる内容です。

視聴先：YouTube「ユースフル（実務変革のプロ）」

URL：https://www.youtube.com/watch?v=jcftk9oE4NQ（無料視聴）

動画付属資料：Copilot リテラシー診断

個人や組織のCopilot実務活用レベルを定量的に測ることができるチェックテストです。問題ごとに丁寧な解説も掲載しているため、スキルレベルを把握すると同時に学習効果にも繋がります。

資料を無料ダウンロードする :https://business.youseful.jp/download14_youseful?fm_cp=68d6e577fffa04332c6e58ae&fm_mu=68d6e58b567c3a3c18c275e8&utm_campaign=20250929_prtimes&utm_medium=social&utm_source=PRTIMES

【動画で解説する実践事例】1. 手書きメモの文字起こし

スマートフォンで撮影した手書きメモやホワイトボードの画像をCopilotに貼り付けるだけで、高精度な文字起こしが完了します。アナログな転記作業が不要となり、大幅な時短効果に繋がります。

2. 会議準備・タスク整理

会議の目的や出席者情報などを入力するだけで、Copilotが具体的なタイムテーブルやアジェンダ、タスクリストを自動で生成し、効率的な会議準備を支援します。

3. Excelデータの分割

目的のファイルをCopilotに添付し、日本語で指示するだけで、意味軸でのデータ分割を行うことができます。Excelで関数やVBAを使ってデータクレンジングを行う工程を短縮でき、作業の効率化に繋がります。

動画を視聴する :https://www.youtube.com/watch?v=jcftk9oE4NQ

■視聴効果：気軽な学びから生成AI活用の第一歩へ

「本動画は、生成AI活用の定着に向けた『最初の成功体験』を提供することを目的に設計しています。Copilotを気軽に試すことでその成果を実感し、社内での活用が自然に広がる──この流れを促進するため、動画ではスモールスタートに適した3つの実践事例を紹介しています。これにより、今まで生成AIに抵抗を感じていた方々がCopilotを身近なツールとして捉え、業務効率化の第一歩を踏み出すきっかけとなることを期待しています。」

- ユースフル株式会社 代表取締役 大垣 凛太郎

■今後の展望：YouTubeを通じた「実務変革」の実現へ

今後もユースフルは、「明日の働き方が変わる感動体験（実務変革）」 をコンセプトに、Copilotをはじめとするビジネスに必要なDXスキルを、誰もが理解しやすい動画コンテンツとしてYouTubeで継続的に発信してまいります。初心者向けの業務効率化テクニックに加えて、Copilotによるデータ分析やPowerPoint連携による資料作成の自動化など、実務に直結するより高度なスキル習得コンテンツを順次公開予定です。

YouTubeプラットフォームを通じて情報発信を続けることで、生成AIが「特別な技術」ではなく「日常の業務改善手段」として社会全体に浸透し、すべてのビジネスパーソンがその恩恵を受けられる社会の実現を目指します。

【関連情報】Copilot リテラシー診断

個人や組織のCopilot実務活用レベルを定量的に測定できるチェックテストを提供しています。問題ごとの詳細な解説を通じて、スキルレベルの把握と学習効果の両方に寄与します。

資料を無料ダウンロードする :https://business.youseful.jp/download14_youseful?fm_cp=68d6e577fffa04332c6e58ae&fm_mu=68d6e58b567c3a3c18c275e8&utm_campaign=20250929_prtimes&utm_medium=social&utm_source=PRTIMESCopilot リテラシー診断を無料でダウンロードできます

会社情報

◆ミッション：創る人をつくる

◆事業内容：Microsoft365×生成AIの法人研修を提供

代表取締役：大垣 凛太郎

所在地：東京都千代田区九段南一丁目6番5号

設立：2018年8月

公式サイト：https://business.youseful.jp/

日経トップリーダーonline(https://project.nikkeibp.co.jp/nvc/mag/)