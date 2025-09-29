三福社宅サービスが「AAランク評価」を獲得・全国4位に

株式会社三福ホールディングス日本社宅サービス様の加盟店認定書と三福社宅サービススタッフ

法人向け社宅支援サービスを行う株式会社三福社宅サービス（愛媛県松山市）は、日本社宅サービス株式会社様が実施する評価制度において、総合評価『AAランク』という高評価をいただきました。

日本社宅サービス様とは

日本社宅サービス株式会社は、転勤に伴うお部屋探しを不動産会社へ依頼する「社宅代行会社」です。法人契約を取り扱う全国の不動産賃貸仲介会社を対象に、入居者様の声をもとにした評価制度を実施しています。

日本社宅サービス様による当社の評価結果

日本社宅サービス株式会社様が実施する評価制度において、総合評価AAランクを獲得し全国同率第4位、アパマンショップ加盟店内では第2位という高評価をいただきました。

この結果は、日々お客様に寄り添い、誠実な対応を積み重ねてきたスタッフの努力が高く評価されたものです。

今後の三福社宅サービスの取り組み

今後はさらなるサービス向上を目指し、

- 最高ランク「S評価」の獲得- 先を見据えたお客様対応の強化- 他社の取り組みを参考にした改善活動

に取り組んでまいります。

愛媛松山の社宅・賃貸物件は【三福社宅サービス】へお任せください

三福社宅サービス(https://www.3pukusyataku.com/)では、これまでの社宅・賃貸物件のご紹介に加え、法人契約企業の人事・総務ご担当者様の業務効率化、入居者様の満足度向上への支援を強化しております。

これまでの社宅・賃貸物件のご紹介について、大変多くのお客様より当社へクチコミを頂いておりますので、合わせてぜひご覧ください。

お問い合わせ先

三福社宅サービスの外観

株式会社三福社宅サービス

担当：水岡

〒790-0964 愛媛県松山市中村2丁目39-2

TEL：0120-998-623(#)

URL：https://www.3pukusyataku.com

