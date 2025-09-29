社会貢献へ大東賢氏、徳丸新作氏、大坂城の豊臣石垣館に寄付！アジアのパワー系アクション俳優 大東賢、バリ島の教育機関の学校へ寄付！奈良の織田信長 徳丸新作
アームレスリング元日本王者、異色の映画監督、アジアのパワー系アクション俳優、特撮ヒーロー界のレジェンド藤岡弘、と堀田眞三が声優出演、親子愛、運送業の実態、現代アクション、時代劇アクション、特撮ヒーローアクション、国内最大の映画サイト、シネマトゥデイの注目作品で常連トップ、丹波国際映画祭ノミネート、インドネシアのバリ島、教育機関での上映決定、応援ソング等、話題が尽きないパワー系アクション俳優の大東賢監督作品映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330233&id=bodyimage1】
その映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」の監督・主演のパワー系アクション俳優の大東賢さんの名前が大坂城の豊臣石垣館に「アクション映画監督 アクション俳優 大東賢」と刻まれた芳名板があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330233&id=bodyimage2】
この寄付は大東賢さんが今までプロデュースしたのDVD映画「燃えよアクション俳優」、DVD映画「燃えよエクスペンダブルズ」、CD「燃えよアクション俳優」の今までの売り上げの一部が寄付され、また、河崎実監督作品映画「燃えよ電エース」を主演し、アクション監督を兼ねたことから、その一部も大坂城の豊臣石垣館に寄付されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330233&id=bodyimage3】
また、バリ島に映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」をプロデュースした奈良の織田信長、徳丸新作さんはバリ島の学校、カランガッサム県の学校アステカダルマ、そしてギャニャール県の学校ヤピナティンを訪問し、寄付金100万ルピアと給食用の米・卵・麺・インスタントカップ麺各300食分を贈呈。子供たちとの交流も深まり、笑顔と笑い声に包まれました。
大人には鋭い形相、子供には笑顔、正に徳丸新作さんは奈良の織田信長ですね。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330233&id=bodyimage4】
映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」
（大東賢監督作品）の上映活動 国内での上映とイベント 現在（2025年9月25日時点）
大阪や兵庫、神奈川などで上映イベントが予定されています。
☆彡10月5日（日）
ART SPACE 斬（大阪）にて上映後、出演者とのトークイベントが開催されます。
《登壇者》大東賢 徳丸新作 白澤康宏 中野良美
☆彡10月5日（日）～12日（日）
10月11日（土）12日（日） 丹波国際映画祭（兵庫）にて上映と舞台挨拶が行われます。
《登壇者》大東賢 他
☆彡 10月18日（土）
横須賀HUMAXシネマズ（神奈川）にて上映と舞台挨拶が予定されています。
国外での上映
《登壇者》大東賢 他
☆彡2026年8月には、インドネシアのバリ島の教育機関や芸術祭での上映が決定しています。
「運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」作品情報
２０２５年5月～9月上旬にかけて国内最大の映画サイト、シネマトゥディで自主映画でありながら商業映画の名作と並び、注目作品で常にトップ上位として話題になっています。
シネマトゥデイでの作品情報
https://www.cinematoday.jp/movie/T0031050
予告編は10万回転を突破！
