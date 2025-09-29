＜コラボ再び＞創業400周年記念限定商品として好評いただいたタオルハンカチの新色＜ブラウン＞が、10月1日（水）より数量限定で販売開始

株式会社カステラ本家福砂屋

株式会社 カステラ本家蘄砂屋(本社：長崎県長崎市船大工町3-1、代表取締役社長：殿村 育生、以下：蘄砂屋)は、昨年好評をいただいた老舗レースブランド「近沢レース店」とのコラボレーショングッズの新色タオルハンカチを、2025年10月1日（水）から一部店舗にて数量限定で販売します。

また昨年販売したイエローのタオルハンカチと、コラボエコバッグも再販いたします。

カステラモチーフがかわいい限定コラボタオルハンカチをブラウンとイエローの2色展開

ブラウンとイエロー

蘄砂屋は、1624（寛永元年甲子）年に長崎県で創業し、2024年で400周年を迎えました。昨年創業400周年を記念して制作した、株式会社近澤レース店が展開する老舗レースブランド「近沢レース店」とのコラボレーショングッズを、本年も新たな色を追加して数量限定で販売します。

長年ご愛顧いただいている感謝を伝えたい、蘄砂屋をもっと身近に感じていただきたいという想いから作成した、カステラがモチーフの記念グッズです。

＜蘄砂屋×近沢レース店 コラボハンカチ＞

昔から愛され続けている老舗同士のコラボ。1901年（明治34年）に絹の輸出商として創業した横浜元町の老舗レースブランド・近沢レース店。レースや刺繍の美しさを伝えるべく、世界各地から最適な技術を選択、融合し独自の商品を手がけています。蘄砂屋オリジナルのレースには、お皿にのったカステラと「カステラ」の文字、さらに蘄砂屋の商標として親しまれている蝙蝠（こうもり）が織り込まれています。

美しく繊細ながらも遊び心のあるハンカチは、日々の生活を彩り、会話のきっかけ作りにもぴったりです。昨年はカステラをモチーフにしたイエローを展開し好評を博しましたが、本年はさらにカステラのブラウンをモチーフにしたタオルハンカチも新登場します。

商品詳細（蘄砂屋×近沢レース店 コラボハンカチ）イエローレース部分

商品名：蘄砂屋×近沢レース店 コラボハンカチ／カステラ（ブラウン・イエロー）

価格：2,090円（税込）

サイズ：約24cm×24cm

包装形態：ギフト箱入り

販売店舗：蘄砂屋×近沢レース店 コラボハンカチ（ブラウン）

10月1日（水）

【東京都】

赤坂店

【福岡県】

赤坂店

大橋店

東光寺店

博多駅マイング店

10月4日

【東京都】

中目黒店

10月20日

【愛知県】

ジェイアール名古屋タカシマヤ店

松坂屋 名古屋店

10月22日

【静岡県】

静岡伊勢丹店(新規オープン)

10月23日

【長崎県】

本店

10月24日

【東京都】

北千住マルイ店

10月29日

【東京都】

伊勢丹 新宿店（オンラインのみ）

11月8日

【神奈川県】

高島屋 横浜店

11月19日

【東京都】

大丸東京店

※その他の店舗での販売も予定しております。

販売店舗：蘄砂屋×近沢レース店 コラボハンカチ（イエロー）

10月1日（水）

【東京都】

赤坂店

【福岡県】

赤坂店

大橋店

東光寺店

博多駅マイング店

10月4日

【東京都】

中目黒店

10月20日

【愛知県】

ジェイアール名古屋タカシマヤ店

松坂屋 名古屋店

10月22日

【静岡県】

静岡伊勢丹店(新規オープン)

10月23日

【長崎県】

本店

10月24日

【東京都】

北千住マルイ店

10月28日

【京都府】

高島屋 京都店

10月29日

【東京都】

伊勢丹 新宿店（オンラインのみ）

11月4日

【オンラインストア】

蘄砂屋オンラインストア

11月5日

【東京都】

高島屋 玉川店

【大阪府】

高島屋 堺店

11月8日

【神奈川県】

高島屋 横浜店

11月19日

【東京都】

大丸東京店

11月20日

【栃木県】

東武宇都宮百貨店 宇都宮店

販売日未定

【熊本県】

鶴屋百貨店

【大分県】

トキハ本店

【鹿児島県】

山形屋

【宮崎県】

宮崎山形屋

※その他の店舗での販売も予定しております。

※ブラウンとイエロー共に近沢レース店との同日発売はございません。

近沢レース店での発売情報は未定です。発売日が決まり次第、

近沢レース店公式サイトお知らせページにてご案内申し上げます。

各店とも店舗ごとに枚数が限られております。

店舗によってお一人様あたりの販売枚数の制限がある場合がございます。

各店舗の在庫状況や販売に関しては店舗へ直接お問い合わせください。

コラボエコバッグの再販も実施

プリーツ構造によって少ない動作で簡単にたたむことができる人気のエコバッグ「Shupatto（シュパット）」。カステラを入れるのにもぴったりなサイズの「コンパクトバッグM」の蘄砂屋オリジナルデザインです。バッグの全面に、長く愛されている蘄砂屋の包装紙柄をあしらい、パッと目を引くレトロで可愛いデザインに仕上げました。日常のお買い物や旅先で増えてしまった荷物をはじめ、カステラのお持ち帰りにも活躍してくれるエコバッグです。こちらも昨年創業400周年の際に販売し、完売した商品です。

こちらもこの機会に数量限定で再販売いたします。

商品詳細（蘄砂屋×Shupatto コラボエコバッグ）

商品名：蘄砂屋オリジナルデザイン／ShupattoコンパクトバッグM

価格：2,750円（税込）

サイズ：約35cm×30cm（約15L）／折りたたみ時 約Φ6cm×8cm

※バッグ使用時のサイズは一例です。中に入れる物の形状により変化します。

販売店舗：

10月以降に蘄砂屋各店舗での取り扱いを予定しておりますが、一部取り扱いのない店舗もございます。詳しくは各店舗にお問い合わせください。

カステラ本家 蘄 砂 屋

名称： 株式会社 カステラ本家 蘄 砂 屋

創業： 寛永元年甲子（1624年）

代表者： 代表取締役社長 殿 村 育 生

本店： 長崎県長崎市船大工町3-1

東京支店：東京都目黒区青葉台1-26-7

福岡支店：福岡県福岡市博多区東光寺町1-2-33

蘄砂屋 本店

蘄砂屋

＜本件に関するお問い合わせ先＞

担当：佐貫田/伴

TEL：03-5725-2938 ／ E-mail：tokyo-koho@fukusaya.co.jp