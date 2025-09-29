こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
アートのECプラットフォーム「OIL」が企画するリアル展示シリーズ。EKKO Shirakawaの個展「Jade」を10月3日（金）より開催。
《Kiln -red path》oil, pastel and sand on canvas 2025
アートのECプラットフォーム「OIL」では、「アート作品とより深く関係するための購入体験の創出」をコンセプトに掲げ、これまで多くのギャラリーに協力いただきながら、オンラインを通じて作品販売を行ってきました。「OIL SELECTION」 は、ひとりの作家の現在地を示す、独自の取材記事と、その作家のオンラインでの作品販売を組み合わせた「OIL」のオリジナル企画。近年では、オンラインにとどまらずリアル空間へと展示場所を広げることで、より多くの方に向けたアート購入体験の創出をご提案しています。今回も、2025年8月に続き、「OIL」が企画するリアル展示シリーズを、OILの実店舗であるOIL by 美術手帖ギャラリーにて開催します。
音楽、文学、旅の感覚や個人的な経験をもとに、「顔をもつ太陽」をモチーフとした風景画や陶の立体作品を制作するEKKO Shirakawa。同じ太陽の下でも異なる光や風土を持つ景色の多様な表情に魅了され、「太陽を軸に続いていく景色」を描き始めました。本展では、「Jade」が意味するヒスイカラーを随所に使用した新作を中心に約30点を越える作品群を、会場とオンラインにて発表します。また、10月11日（土）、12日（日）には作家在廊イベント「Weekend Tearoom」を開催。お茶を片手に、ゆったりとした鑑賞時間をお楽しみください。
《breath》oil, pastel and sand on canvas 2025
《Fired Sun》ceramic 2025
展示によせて
個展タイトルの「Jade」は、翡翠（ヒスイ）の色を意味します。翡翠は神器や装飾品に用いられ、神聖な意味を持つ石です。私にとってこの色は静かで心を落ち着かせる色であり、本展を紐解く色でもあります。
EKKO Shirakawa
プロフィール
EKKO Shirakawa
1982年⽣まれ。2005年東京藝術⼤学美術学部絵画科油画専攻卒業、07年同大学⼤学院美術研究科修⼠課程絵画科⽊版専攻修了。音楽、文学、旅の感覚や個人的な経験をもとに、「顔をもつ太陽」をモチーフとした風景画や陶の立体を制作する。主な個展に、「惑う星」（OGU MAG、東京、2024）、グループ展に、「The 20th Anniversary ‘LOOP HOLE Expo. 2025’」（府中市美術館市民ギャラリー、東京、2025）、「パランティア（Seeing Stone）」（新宿眼科画廊スペースO、東京、2024）、「It's All Lies」（アキバタマビ21、東京、2023）など。「3331 Art Fair 2021」（東京）、「ZONA MACO 2009」（メキシコ）、「SUPER MARKET 2012」（スウェーデン）などに参加。
販売について
作品は、会場とアートのECプラットフォーム「OIL」にて10月3日（金）11：00より販売開始。
※特集記事とあわせてお楽しみください。
※陶作品のうち数点は、会場でご購入いただいた場合すぐのお持ち帰りが可能です。
特集記事URL｜https://oil.bijutsutecho.com/special/354 ※10月3日（金）11：00公開
オンライン販売URL｜https://oil.bijutsutecho.com/gallery/733
※日時は変更となる可能性がございます。
展覧会詳細
EKKO Shirakawa「Jade」
会期｜2025年10月3日（金）～10月26日（日）
時間｜11：00～21：00
会場｜OIL by 美術手帖ギャラリー
住所｜東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷PARCO2階
休館日｜テナントに準ずる。詳細はHPをご覧ください。
入場料｜無料
渋谷PARCO HP｜https://shibuya.parco.jp/
※時間は変更となる場合もございます。
イベント「Weekend Tearoom」について
日時｜10月11日（土）、12日（日）
時間｜13：00～17：00頃予定
※日時は変更となる可能性があります。
※作家在廊予定。
※予約不要・入場無料。
OIL by 美術手帖ギャラリー
アートのECプラットフォーム「OIL」とは？
美術コンテンツの制作から展示やイベントの企画まで、美術における新たな価値を提案するECプラットフォームです。日本を代表するギャラリーやアートストアとともにこのサービスを通じて、世界中の方へ「アート作品との出会い」と「アート作品の購入」体験を創出します。
https://oil.bijutsutecho.com/
CCCアートラボ
CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。
https://www.ccc-artlab.jp/
本件に関するお問合わせ先
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
CCCアートラボ事業部 広報担当：⽊下
メールアドレス：cccal.dm@ccc.co.jp