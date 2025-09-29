こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
freee AI BPOパートナー制度、新たなパートナーとして株式会社SoVaが参画 「SoVaまるっとプラン」を通じてAI BPOサービスを提供
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、会計・税理士事務所の業務支援と生産性向上を実現するための新たな協業モデル「freee AI BPOパートナー制度」において、株式会社SoVa（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：山本健太郎、以下「SoVa」）が新たにパートナーとして参画したことをお知らせします。
■新たなパートナーにSoVaが参画
freee AI BPOパートナー制度は、AI BPOサービスの創出とスモールビジネスへの普及を目指し、AIがfreee会計を駆使することを想定した機能の開発と、継続的にAIで会計業務を効率化するAI BPOパートナーとしての機能改善を行う取り組みです。
今回新たなパートナーとして「SoVaまるっとプラン」を提供するSoVaが新たに参画し、会計事務所SoVaを通じてAI BPOサービスを提供します。
■株式会社SoVaについて
SoVaは、月額29,800円～で役所手続きの代行から記帳代行・給与計算、経営者へのアドバイスまでをワンストップで提供する、新しいかたちの会計事務所です。グロービス主催アクセラレータープログラム「G-STARTUP」第5期デモデイにて優秀賞、オーディエンス賞をダブル受賞。SoVaでは多数の税理士・社労士をはじめとする専門家の知見を、属人化することなく仕組みとして組み込み、約5,500回を超えるプロセス改善と、AIを活用したBPOモデルを展開することで、高度な効率化と標準化を実現しています。
今回SoVaは、AI BPOパートナーへの参画を機に、人材不足や生産性向上に課題を抱える会計事務所向けBPO事業に本格的に参入します。freeeを活用する多くの認定アドバイザーにとって、事業を拡大する際の組織作りの選択肢として活用できます。
■SoVaのAI BPOモデルはfreeeに特化
SoVaのAI BPOモデルはfreeeに特化して構築されています。freeeの会計・給与計算から税務申告まで統合されたプロダクトと、多様なAPIがSoVaの目指す高い品質と生産性を実現できると判断いただき、freeeに特化したAI BPOプロセスで徹底的な改善を続けています。
freeeでは今後も「AIを活用する上で最も使いやすいプロダクト」を目指し、AI BPOパートナー向けのAPI公開や機能改善等を通じて、業務品質と継続的な生産性向上のためのサポートを予定しています。
■AIでBPOサービスを提供するためのプラットフォーム「freee AI BPOパートナー制度」
【freee AI BPOパートナー制度の主な内容】
freee AI BPOパートナーとの協働によるプロダクトアップデート
freee AI BPOパートナーに限定したAPIや機能・アカウントの提供
freee会計をより活用いただくためのコンサルティング
AI BPOサービスの活用を検討するfreee認定アドバイザーのご紹介
freee AI BPOパートナーを活用するfreee認定アドバイザーへのfreeeユーザーの優先的なご紹介
■株式会社SoVa 会社概要
会社名：株式会社SoVa
代表者：代表取締役CEO 山本健太郎
設立：2019年9月
所在地：東京都千代田区神田紺屋町15 グランファースト神田紺屋町2階
URL：https://sovagroup.co.jp/
■フリー株式会社 会社概要
会社名：フリー株式会社
代表者：CEO 佐々木大輔
設立日：2012年7月9日
所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F
ホームページ：https://corp.freee.co.jp/
＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/
＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/
freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。
