ネットとリアルを融合した「洋服の青山」の独自システム『デジラボ』 新たに357店舗に導入し10月1日（水）より全店でサービス開始！
～市場のデジタル化を背景にOMO・DXを強化、顧客に合った接客体制の構築～
青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）はネットとリアルの融合システム『デジラボ』を新たに「洋服の青山」357店舗に導入し、10月1日（水）から順次利用が可能になります。これにより「洋服の青山」全店（675店舗※）47都道府県への導入が実現し、全国のお客様に「洋服の青山」ならではのお買い物体験を提供できるようになりました。※2025年9月末時点。
消費行動の急速なデジタル化を背景に、商品の購買方法もオンラインとオフラインを活用し、自分に最適化された体験を求めるようになっています。こうした市場環境を受け、中期経営計画の基本戦略を推し進めるための「柱となる3つの方針」を掲げました。その中の「OMO推進」「DX推進」において、ネットとリアルを融合させた接客体制の構築をさらに強化するため、この度『デジラボ』を「洋服の青山」全店へ導入しました。今後も顧客一人ひとりに寄り添ったサービス提供を目指してまいります。
『デジラボ』は、ネット連携による豊富な品ぞろえとリアル店舗の接客サービスの両メリットを最大限にいかした当社の独自システムです。導入店の店内には、全店の在庫と連動するタッチパネル式の大型サイネージ（一部店舗）やタブレット端末を複数設置。お客様はこれらの端末を使い、全国に展開する「洋服の青山」の1,000万点以上ある豊富な品ぞろえの中からお好みの商品を選ぶことができるとともに、販売員の接客を受けながら実際の商品の色柄や着心地を確認した上で購入することもできます。
一度スタッフの接客を受けながら『デジラボ』でお買い物を体験することで、利用者のネットショッピングに対する抵抗感を払拭し、「洋服の青山公式オンラインストア」の利用促進にもつなげていきます。
■システム導入により店在庫を縮小し、余剰スペースを有効活用・売場を再構築
『デジラボ』の導入店では、同じ色柄のスーツをサイズ別で保有する必要がなく、限られたスペースで多くの種類を陳列できることから、開始当初は主に都市部の売場面積100坪未満の狭小店を中心に導入していましたが、ネット連携による豊富な品ぞろえと利便性の高さなどが反響を呼び、徐々に導入店舗を増やしてきました。
システムを導入した店舗ではスーツ売場の一部を縮小し、現在、仕事やプライベートの大切なシーンで着用する勝負服としても需要が高まっているオーダースーツコーナー、さらには働き方の多様化により仕事服の1つとして定番となったビジネスカジュアル商品やレディース商品を拡充するなど、売場の再構築を行っています。今回新たにシステムを導入した店舗においても、売場を有効活用し、各店舗の需要や地域特性に即した魅力ある売場を目指していきます。
オーダースーツコーナー
ビジカジ商品コーナー
レディース商品コーナー
■豊富な品ぞろえの中から人気のアイテムを一目で確認
ランキング表示（メンズ・レディース）
『デジラボ』には、商品を検索する機能の他に全国の人気商品をランキング形式で表示します。ランキングは1～10位までを表示し、情報は定期的に更新されます。数多くある商品の中から人気のものが一目でわかる仕組みとなっているため、販売員の接客を受けることなくセルフでも買い物を楽しむことができます。
本件に関するお問合わせ先
《本件に関するお問い合わせ先》
青山商事株式会社 東京オフィス 広報部 濱野、高橋
〒110-0005東京都台東区上野4-5-10 青山上野ビル 7Ｆ
TEL:03（5846）5656 MAIL: pr@aoyama-syouji.co.jp
関連リンク
デジラボサイト
https://www.y-aoyama.jp/ec/shop/pages/guide-digilab.aspx?lc=footer
