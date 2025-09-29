ネットとリアルを融合した「洋服の青山」の独自システム『デジラボ』　新たに357店舗に導入し10月1日（水）より全店でサービス開始！

『デジラボ』には、商品を検索する機能の他に全国の人気商品をランキング形式で表示します。ランキングは1～10位までを表示し、情報は定期的に更新されます。数多くある商品の中から人気のものが一目でわかる仕組みとなっているため、販売員の接客を受けることなくセルフでも買い物を楽しむことができます。