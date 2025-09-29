【１０９シネマズHAT神戸｜開業20周年記念】開業当時にタイムスリップ！？映画鑑賞・フードメニューが2005年当時の特別価格に！

株式会社東急レクリエーション

株式会社東急レクリエーション（本社：東京都渋谷区、社長：木村 知郎）は、１０９シネマズHAT神戸（兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通2-2-2 ブルメールHAT神戸 2F）が2025年10月26日（金）に開業 20周年を迎えるにあたり、お客様へ感謝の気持ちをお伝えすべく、様々な企画を展開する「１０９シネマズHAT神戸 20周年特別企画」を2025年10月1日（水）より順次実施してまいります。

１０９シネマズHAT神戸 20周年特別企画

１０９シネマズHAT神戸は、2025年10月26日（金）に近隣住民の皆様をはじめとした多くの方々に支えられ、開業20周年を迎えます。20周年を迎えるにあたり、これまで支えてくださった全てのお客様に感謝の気持ちをお伝えするべく、様々な企画を実施いたします。

【開業当時の鑑賞料金に！1,300円クーポン配布】

10月中、一般鑑賞料金が開業当時と同価格の1,300円になるクーポンをお配りします。

クーポン詳細は下記よりご確認いただけます。

１０９シネマズHAT神戸お知らせページ：https://109cinemas.net/news/9217.html

◆実施期間

10月1日（水）～10月31日（金）

＜注意事項＞

・10月1日（水）～10月31日（金）鑑賞分のみご利用できます

（例）10月31日に11月1日鑑賞分を購入→クーポン不可

・期間内は何度でもご利用可能です

・4DX作品は追加料金（+1,000円）が必要です

・特別興行等の一部作品ではご利用できません

・他割引サービスとの併用はできません

・ご購入後のクーポン適用の対応は致しかねます

【あの頃の価格がよみがえる…コンセッション限定復刻価格】

2週間限定で、コンセッションのメニューを開業当時の価格で販売します。

◆実施期間

10月17日（金）～10月31日（金）

◆対象商品・価格

ポップコーンS：450円→300円

ホットドッグ（プレーン）：490円→330円

チュリトス（シナモン／チョコ）：450円→300円

ドリンクS（14種類）：390円→290円

※すべて税込価格

【20年前へタイムスリップ！2005年公開作品特別上映】

2005年の開業当時に公開された映画作品の特別上映を実施します。

『NANA』は20 周年を迎えるアニバーサリーイヤーの節目に、同じく20周年記念の当館でのリバイバル上映が決定しました。ぜひこの機会にスクリーンで『NANA』をご覧ください。

◆上映スケジュール

10月3日（金）～10月9日（木）

『サマータイムマシン・ブルース』

10月17日（金）～10月23日（木）

『リンダ リンダ リンダ 4K』

10月24日（金）～11月7日（木）

『NANA』

※クーポン適用は10月31日までとなります

◆鑑賞料金

『サマータイムマシン・ブルース』：1,300円均一

『リンダ リンダ リンダ 4K』：通常料金でのご案内

『NANA』：通常料金でのご案内

◆販売スケジュール

各上映日の2日前より１０９シネマズHAT神戸公式ホームページにて販売開始

１０９シネマズHAT神戸ホームページ：https://109cinemas.net/hatkobe/

作品詳細

◆『NANA』

監督：大谷健太郎

出演：中島美嘉、宮崎あおい、成宮寛貴、平岡祐太、

丸山智己、松山ケンイチ、玉山鉄二、松田龍平

偶然、出会った同じ名前で同い年の2人。不幸な境遇で育ち、

ビッグになることを夢見るパンクバンドのボーカル・ナナと、

普通の家庭で育って恋が最優先の奈々。

正反対の性格に見える20歳の2人は同居生活を始め、さまざまな体験をしていく。

(C)2005「NANA」製作委員会

◆『サマータイムマシン・ブルース』

監督：本広克行

出演：瑛太、上野樹里、与座嘉秋、川岡大次郎、ムロツヨシ

永野宗典、本多力、真木よう子、升毅、三上市朗、楠見薫

川下大洋、佐々木蔵之介

配給：ショウゲート

炎天下の夏休み。大学のSF研究部の部員たちは部室の

クーラーのリモコンが壊れてしまい、猛暑に悩まされている。

壊れる前のリモコンを取り戻すため、部員たちは部屋の片隅に

あったタイムマシンに乗り込んで「昨日」へと戻ろうとするが、次々と騒動が巻き起こる・・

(C)2005 サマータイムマシン・ブルース製作委員会

◆『リンダ リンダ リンダ 4K』

監督：山下敦弘

出演：ペ・ドゥナ、前田亜季、香椎由宇、

関根史織 (Base Ball Bear)

文化祭前日に突如バンドを組んだ女子高生たち。

コピーするのはブルーハーツ。ボーカルは韓国からの留学生！本番まであと3日。4人の寄り道だらけの猛練習が始まった！

4Kデジタルリマスター版では、35mmフィルムの質感は残しながらも、細部をクリアに。誰もが心に抱く青春の記憶がより一層鮮やかに胸に迫る！

１０９シネマズとは

(C) 「リンダ リンダ リンダ」パートナーズ

全国20サイト185スクリーンを展開しているシネマコンプレックスチェーンです。1998年に「１０９シネマズ」ブランド第一号店を開業してから、今年で27年を迎えました。「エンターテイメントを通して、心豊かで活力ある社会づくりに貢献する」という経営理念のもと、常にその時代の最新鋭設備の導入や、新たなチャレンジを続けています。「IMAX(R)」「IMAXレーザー/GTテクノロジー」「SCREENX(プレミアムラージフォーマット)」は、全て１０９シネマズが日本で初めて導入しました。

音響面では、良質な音体験を可能にする１０９シネマズオリジナル規格のプレミアムピュアサウンドシステム「SAION（サイオン）」を展開しているほか、2023年4月に東京都新宿区に開業した１０９シネマズの新ブランド「１０９シネマズプレミアム新宿」では、世界的音楽家・坂本龍一氏が監修した「SAION -SR EDITION-」を全シアターに導入しました。

さらに映画コンテンツにとどまらず、ドリンクとラベルを自由にカスタマイズできるコーヒーサービス「TAG COFFEE STAN(D)」など、映画を主軸に多方面へエンターテイメントを展開しています。

また、お子さま連れのお客様でも安心して映画をお楽しみいただける「KIDS CINEMA」の導入をはじめとしたすべての人が快適に過ごせる環境の整備や、「キネコ国際映画祭」や野外映画上映会の実施を中心とした街と人との交流の創出など、SDGs活動にも積極的に取り組んでいます。

これからも１０９シネマズは、お客様に豊かな映画体験をお届けできるよう、邁進してまいります。

リンク一覧

・１０９シネマズ 公式ホームページ：https://109cinemas.net/

・１０９シネマズ 公式Instagram：https://www.instagram.com/109cinemas/

・１０９シネマズHAT神戸 公式X：https://x.com/109_hatkobe