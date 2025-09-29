糸リフトの第一人者・吉田由佳医師、韓国研修に参加 ― 医師育成と技術普及を推進し、女性医療の未来を語る

医療法人敬愛会

医療法人敬愛会は、美容医療分野で「糸リフトの第一人者」として知られる理事長・吉田由佳医師が韓国で開催された研修に参加したことをお知らせいたします。

本研修では、婦人科領域でも注目されるスレッド治療の最新動向について議論し、今後の可能性や展望を共有しました。スレッド治療は、従来フェイスラインやリフトアップに活用されてきた技術を婦人科領域へ応用するもので、安全性と審美性の両立を目指す画期的な取り組みです。なお、腟スレッド治療は吉田理事長の技術協力のもと、女性医療LUNAクリニックにて日本で初めて導入され、安全性と審美性の両立を目指した新しい施術法として注目を集めています。

また、吉田医師は最新技術の習得とともに、女性医療の未来について意見交換を行いました。その様子はYouTubeでもご覧いただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=6PIHISgYreE ]

■美容医療の未来へ ― 医師の育成へ向けて

教育支援プロジェクト「THE THREAD BEAUTY ACADEMY」



吉田医師は糸リフトの第一人者として、スレッドリフトの教育支援プロジェクト「THE THREAD BEAUTY ACADEMY」を始動しました。真・善・美を兼ね備え、患者様に最適なスレッド治療を提供できる医師の育成を使命とし、今後さらに需要の高まりが見込まれるノンサージカルかつ低侵襲なスレッド治療において、確かな技術の普及を促進し、美容医療業界の健全な発展に貢献してまいります。



スレッド治療の無料ビデオ講座を公開中

現在、スレッド治療に特化したビデオ講座を無料で公開中です。

多角的な視点から構成された内容で、すべての医師が自身のスキルやニーズに応じて自由に学べるよう配慮されています。動画では、吉田医師自身が糸の選び方、症例のデザイン、実際の施術シーンなどを分かりやすく解説。臨床現場に即した構成で、明日からの診療に直結する実践的な知識を提供しています。



公式サイトにアクセスいただき、フォームにご入力いただくと、各種サービスをご利用いただけます。今後のセミナー開催情報やビデオ教材の配信も、公式サイトを通じてご案内しております。

■YouTubeチャンネル開設 ― 正しい知識を世界へ

公式HP :https://www.threadbeautyacademy.com/form

2025年7月、吉田医師は「正しい糸リフトを広める」ことを目的に公式YouTubeチャンネルを開設しました。国際的に培った知見をもとに、医師だけでなく一般の方々にも分かりやすく情報を発信しています。

吉田由佳チャンネルYouTube :https://www.youtube.com/@yuka.y_japan■医療法人敬愛会 理事長 吉田 由佳医師 プロフィール

関西医科大学 医学部医学科 卒

日本形成外科学会会員/日本美容外科学会会員

形成外科医・美容外科医・皮膚科医・美容皮膚科医

糸リフト症例数は日本国内トップクラス、『糸の名医』として知られる。国内のみならず、アジア各国（中国、タイ、韓国、シンガポール等）においてスレッド治療の第一人者として数百人の美容ドクター教育に尽力する。日本美容外科学会では、シンポストとしてスレッドの臨床を発表するなど、解剖的に有益で痛みの少ない低侵襲なエイジングケアを広め、日々多くの診療を行なっている。

Instagram :https://www.instagram.com/yuka.y_japan/

■ 医療法人敬愛会グループのコンセプト

当医療法人は、奈良の小さな診療所から始まり、20年以上にわたり「敬天愛人」の精神のもと、全国に5つの美容クリニックを展開しております。世代を超えて安心して通える、まるで隠れ家のような場所として、皆様の美と健康を支えてまいります。

クリニックの特徴

- 医療法人敬愛会は、約20年前に奈良の小さな診療所として創業し、現在は大阪、東京を含む5つの美容クリニックを運営しております。- 当院では、低侵襲なエイジングケア治療、特にスレッドリフト（糸リフト）を中心に、日本の高度な技術を国内外に発信し続けるプロ集団として取り組んでおります。- 常に「真善美」を追求し、どんな時も患者様の美と健康をサポートする灯台のような存在を目指しています。公式HP :https://www.mc-keiaikai.com法人Instagram :https://www.instagram.com/keiaikai_group_/

・教育支援プロジェクトに関するお問い合わせ先

thethreadbeautyacademy@gmail.com



