2025/11/25(火)Gainsightが日本で初となるCustomer-Led Growth Leaders Summitを開催！

世界シェアトップのCustomer-Led Growth（顧客主導の成長戦略）を推進するグローバルリーダー、Gainsight（ゲインサイト）の日本法人（所在地：東京都港区、代表取締役社長：絹村悠）Gainsight株式会社は、2025/11/25(火)13:00-19:15にて、"既存顧客に対するGTM戦略"をテーマにしたサミットCustomer-led Growth Leaders Summit 2025 を開催します。



生成AIの登場により、単なる技術や製品機能だけでは競争優位を維持することが難しい現代。

今後、競争優位を維持するには、カスタマーサクセス、コミュニティ、顧客教育、アドボカシーを通じた顧客成果起点の戦略が不可欠です。本サミットでは、国内外の先進事例から、既存顧客を活用したビジネス成長の実践知を学ぶことができます。

開催趣旨・開催に向けてのメッセージ

生成AIの登場により、技術や製品機能だけで競争優位を維持することは非常に難しくなっています。特に製品開発領域でのAI活用の進展により、差別化要素は瞬時に追いつかれてしまう時代です。また、AIの活用は競争に取り残されないために必須ですが、それ自体では持続的な優位性は生まれません。



こうした環境で重要なのは、顧客接点の深さと業務理解、そして独自データを軸にした戦略的な既存顧客向けGTM（Go-To-Market）戦略です。特に、カスタマーサクセス、コミュニティ、顧客教育、アドボカシーといった既存顧客向け施策が重要であり、顧客成果を起点とした価値提供を通じて、他社には真似できない競争優位を築くことが求められます。



この競争優位性を持つことで、既存顧客をベースに爆発的な事業成長を実現できます。本カンファレンスでは、国内外の先進事例や実践知を通じて、顧客理解と組織能力を活かし、AI時代に持続的な競争優位を築く方法を学ぶことができます。日本企業が再び世界で存在感を発揮し、顧客成果起点の成長を加速させるためのヒントを得る場です。

Gainsight株式会社 代表取締役：絹村 悠

Customer-Led Growth Leaders Summitの概要

日時 : 2025年11月25日（火）13:00-19:15（受付 12:30-）

会場 : ＪＰタワー ホール＆カンファレンス

参加費 : 無料（事前登録制）

対象 : B2B企業の部長職以上、事業責任者、経営層

イベント詳細とお申し込み : 公式サイト(https://clgleaderssummit.smktg.jp/public/seminar/view/1?cpcode=clg2025)から登録

URL : https://clgleaderssummit.smktg.jp/public/seminar/view/1?cpcode=clg2025

Customer-Led Growth Leaders Summit 注目ポイント

・既存顧客の成長戦略に関する多様なテーマ

これまであまり語られることのなかった既存顧客の成長について、カスタマーサクセス・コミュニティ・教育・アドボカシー・そしてGTM戦略と多様なテーマを余すことなく学ぶことができます。

・国内外の豪華スピーカーが、この場だけの特別セッションをお届け

国内外の最前線で活躍するスピーカーが一堂に集結。AIの進化がもたらす新しい競争環境の中で、顧客成果を起点にいかに成長を実現するのか――ここでしか聞けない実践知とリアルな成功事例が語られます。世界と日本のトップリーダーによる熱いセッションを通じて、明日からのビジネスを変えるヒントを掴んでください。

▼注目スピーカー(グローバルセッション)

Erica Kuhl（元Salesforce / 現Gainsight EVP）

Salesforce社においてTrailblazerコミュニティの設立から立ち上げを牽引。Salesforce社のエコシステム形成の裏側についての、日本で初の公演。

Ashvin Vaidyanathan（LinkedIn, Chief Customer Officer）

グローバルで数万件にわたる顧客に対しビジネス成果を提供するための、セルフサービス環境構築と生成AI活用事例を紹介。

当日の取材に関しまして

取材目的の報道関係機関の方は、＜事前登録は不要＞です。

セッション内容に関しての個別取材や、スピーカーの方へのインタビューなどは別途調整させて

いただきますのでご興味お持ち頂けました方はこちら(https://www.gainsight.co.jp/contact)までお問い合わせくださいませ。

お問い合わせURL： https://www.gainsight.co.jp/contact

※諸事情により取材・撮影が不可となるセッションとなる可能性もございますので、予めご理解、

ご了承頂けますようお願い致します。

Gainsight（ゲインサイト）について

社名：Gainsight株式会社

代表者：代表取締役社長 絹村 悠

所在地：東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー18階

設立：2022年4月

事業内容：Gainsightは、カスタマーサクセス、製品体験、コミュニティエンゲージメントに焦点を当てた業界随一のCustomer-Led Growthプラットフォームを提供し、あらゆる活動の中心にお客様を据えたヒューマンファーストの活動を可能にします。豊富なデータ分析により、リスクのある顧客を特定し、課題を解決するための体系的なプロセスを構築し、さらに、データドリブンのエンゲージメントにより顧客の成果を追跡、分析、自動化することで、企業の製品活用を高め、解約率を低減すると共に製品適用範囲の拡大により、企業のビジネス成長を加速します。Sansan、ビズリーチ、弥生、ソフトバンク、など多くの企業にGainsightを活用いただいています。

詳細についてはこちら(https://www.gainsight.co.jp/)をご覧ください。

