グローバルな狙撃銃用スコープおよび赤点照準器市場は、戦術的ニーズの高まり、精密射撃スポーツの普及、防衛装備の近代化などを背景に、2033年には1,023億米ドルに達すると予測されている。
最新の市場調査によると、世界のライフルスコープおよびレッドドットサイト市場は、前例のない成長を遂げており、2024年の595億米ドルから2033年には1023億米ドルに達すると予測されています。これは、2025年から2033年の予測期間における年平均成長率（CAGR）が6.2%に達することを意味します。この成長は、世界の防衛近代化、狩猟用光学機器、競技射撃、先進的な戦術兵器システムへの需要増大によって牽引されています。
軍隊および法執行機関への導入拡大：成長の主要要因
世界の防衛支出は増加しており、その大部分が次世代光学照準システムに投資されています。北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域の軍隊は、標的捕捉速度と精度を向上させるために、高性能なライフルスコープやレッドドットサイトを兵士に装備する傾向が強まっています。これらの光学機器は、現在ではほとんどの歩兵戦闘システムに標準装備されており、市場の成長に大きく貢献しています。
さらに、警察や特殊部隊は、近接戦闘（CQC）能力の向上、特に都市部やテロ対策作戦における能力向上を目的に、小型のレッドドットサイトを導入しています。このような戦術的な用途の拡大は、軽量で頑丈、かつ低プロファイルな光学機器への需要を大きく押し上げています。
レジャー射撃や狩猟の需要拡大：民生市場の成長ドライバー
レジャー射撃、競技射撃、狩猟への関心の高まりにより、民生市場におけるライフルスコープおよびレッドドドットサイトの需要も急速に拡大しています。特に米国、ドイツ、カナダ、北欧諸国などでは、競技射撃への参加者数が増加しており、精密光学機器への需要が高まっています。
各メーカーは、こうした需要に応えるべく、高倍率、広い視野、低照度環境での視認性向上などの機能を備えたスコープを開発しています。東南アジアや南米などの新興市場では、経済成長と銃器規制の緩和により、新たな消費者層が市場に参入しています。
技術革新が市場を大きく変革
技術革新は、光学照準器市場のあり方を常に進化させています。企業は、以下のようなスマート機能を統合しています。
弾道計算機能
Bluetooth接続機能
距離測定機能
ナイトビジョン・サーマルイメージング対応機能
レッドドットサイトは、マルチレティクルシステム、ソーラーパワー機能、モーションセンサー、自動輝度調整機能などの登場により、特に注目を集めています。市場は現在、軽量でポリマー素材を使用した製品への移行が進んでおり、携帯性の向上と武器のバランス改善といった利点が注目されています。これは、プロユーザーとレジャーユーザーの両方にとって重要な要素です。
北米が市場を牽引、アジア太平洋地域が成長市場に
北米は、依然として収益面で主要地域として位置づけられており、高い防衛予算、盛んな狩猟文化、そして先進的な技術力などがその要因です。米国市場は、官需と民需の両方からの需要により、大きな市場規模を誇っています。
一方、アジア太平洋地域（APAC）は、インド、中国、韓国、日本などの国々における軍事装備の近代化の急速な進展によって、最も成長著しい地域市場として台頭しています。また、国内生産の拡大やローカライズ戦略の推進により、地域企業がコスト効率と高性能を兼ね備えた光学機器を市場に投入する動きも活発化しています。
