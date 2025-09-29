グローバルな狙撃銃用スコープおよび赤点照準器市場は、戦術的ニーズの高まり、精密射撃スポーツの普及、防衛装備の近代化などを背景に、2033年には1,023億米ドルに達すると予測されている。

