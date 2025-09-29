沖縄レンタカー予約サイト「ちゅらベル」9月29日オープン！～人気のレンタカーを料金や口コミで徹底比較～

株式会社dears infinity

ウェブ広告やネット集客支援サービスを手掛ける 株式会社dears infinity（ディアズ・インフィニティ 本社：大阪府大阪市 沖縄営業所：沖縄県那覇市）、沖縄レンタカー予約サイト「ちゅらベル」を2025年9月29日(月)にオープンし、一般公開を発表。

https://churavel.com/

レンタカー検索（イメージ）

■沖縄レンタカー予約の新たなプラットフォーム

沖縄旅行の計画を立てる中で、レンタカーの予約を検討しているユーザーや過去に利用されたユーザーにとって、ちゅらベルを通してレンタカーを予約した旅行が『充実の時間』を過ごせて『心に残る旅』となるよう、需要の高い車両タイプの特集をはじめ、ちゅらベル独自の特集など、ユーザー動向やSNSアンケート集計等をもとに沖縄旅行者へ向けた様々な企画を展開。

サイトの隅々まで配慮された使いやすい親切なデザイン設計で、迷うことなく希望どおりのレンタカーを見つけることができます。

https://churavel.com/

予約日時や【車両タイプ】の指定はもちろん、【車両の特徴】【車種指定】【送迎サービス】【配車】【空港からの移動費キャッシュバック】の有無など、こだわり条件を絞って希望のレンタカーを検索できる仕様となっています。

【車両タイプ】

・軽自動車

・コンパクト

・セダン

・SUV/ステーションワゴン

・ミニバン/ワンボックス

・スポーツカー

・キャンピングカー

・マイクロバス

・商用/トラック/福祉車両等

・電気自動車

・バイク/トライク

・電動キックボード/自転車

【車両の特徴】

・指定なし

・エコカー

・オープンカー

・高級車

・外車

・左ハンドル

また、無料の会員登録をしてから予約することで、レンタカー返却の確認後ちゅらベル専用ポイントが貯まり、貯まったポイントは会員専用のマイページからギフトカード等へ交換可能です。

沖縄旅行が終わった後もお得を感じることができ、レンタカーを借りるユーザーにとって大変お得なレンタカー予約サイトとなっています。

会員登録（無料）

https://churavel.com/regist/

会員だけが閲覧・投稿できる口コミ機能を備えているのも大きな特徴です。

■みんなのQ＆A質問板

みんなのQ＆A質問板

みんなのQ＆A質問板

https://churavel.com/board/

「みんなのQ＆A質問板」では、メアド非公開（会員登録不要）で気軽に掲載店舗へ質問を投げかけることが可能で、沖縄の各レンタカー店舗から回答がもらえるため、不安や疑問を解消した上でレンタカーを予約でき、理解した上で安心の沖縄旅行の実現に役立つツールとなっています。

■沖縄レンタカー料金相場

沖縄レンタカー料金相場（※画像はイメージです。実際の料金とは異なります。）

ちゅらベルでは、各地域別による沖縄レンタカー料金相場（各エリアごとの平均価格・最安値・最高値）を自動表示する機能を搭載しており、料金の比較も簡単に行うことができます。

沖縄レンタカー料金相場

https://churavel.com/#market

■レンタカー予約案内コールセンター（24時間受付）

レンタカー予約案内コールセンター（24時間受付）

世の中にレンタカー予約サイトが多くある中、ちゅらベルは2025年9月29日(月)にオープンしたばかりの沖縄レンタカー予約サイトとなるため、

「オープンしたばかりで操作が分からない…」

「最適な予約プランを探すのが面倒…」

「予約プランの探し方が分からない…」

といったユーザーへ向け、迷わず予約まで進める強力なお助けツールとして、期間限定でレンタカー予約案内コールセンター（24時間受付）も試験導入により開設しております。

レンタカーの希望条件を、ガイダンスに沿ってダイヤル選択するだけで条件に合った予約プラン一覧ページのURLをSMS（ショートメール）で即お届けする、画期的なサービスです。

※ご利用状況により､当コールセンターのサービス提供を継続する可能性もございます。

■加盟店向け情報

ちゅらベルの加盟店は、車両情報の登録はもちろん、店舗イチオシ！設定や、ちゅらベル限定プランの設定等も可能で、独自の取り組みによりユーザーの利便性を重視した構造でレンタカー予約率の向上を図ります。

店舗イチオシ！として選択したプランは、サイトのあらゆるページに表示されるため、露出度の高い広告として活用いただけます。

店舗イチオシ！超おすすめ最強プラン

『他のサイトよりも安価で、他のサイトで公開していないプラン』に限り、"ちゅらベル限定プラン"というアイコンを表示させることも可能な仕様となっており、ユーザーへの予約促進に役立つ機能が盛りだくさん。

初期設定は全て編集部にて行うため、店舗側ではプラン作成・予約受付/顧客対応・在庫管理が主な作業となります。

加盟店申込から掲載開始までの流れは、以下のとおりです。

加盟店申込から掲載開始までの流れ

ちゅらベル 加盟店申込

https://churavel.com/shop/

ちゅらベル 媒体資料（PDF）

https://churavel.com/doc/ad.pdf

ちゅらベル 有料オプション資料（PDF）

https://churavel.com/doc/ad_option.pdf

媒体資料（イメージ）

今後は『レンタカー店舗スタッフ求人機能』『沖縄ことば集』『店舗インタビュー記事』等の様々な機能追加を予定しており、沖縄の企業様・飲食店様・YouTuber様とのコラボやタイアップ企画等のご提案受付フォームも活用し、あらゆる多彩なコンテンツの実装により規模の拡大を図ります。

コラボ・タイアップのご提案受付

https://churavel.com/collabo/

