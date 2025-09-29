『魔法の天使クリィミーマミ』POP UP STORE in マルイ開催決定！
1983年に放送され、今も多くのファンに愛され続ける伝説の魔法少女アニメ『魔法の天使クリィミーマミ』。
このたび、有楽町マルイにてPOP UP STOREの開催が決定しました！
期間は、2025年10月3日(金)～10月13日(月)の11日間限定。
イベント限定の描き下ろしイラストを使用した新作グッズをはじめ、当時物のレアグッズや絵コンテの展示も予定。世代を超えて楽しめる、特別なイベントとなっています！
◆描き下ろしイラスト使用グッズが登場！
今回のPOP UP STOREでは、描き下ろしのイラストを使用した、ファッション性あふれるアイテムが多数登場。
(ハート) ぬいぴ~す（全2種）……税込2,420円
ポーチ（全2種）……税込2,200円
トートバッグ（全2種）……税込3,080円
🪞 アクリルスライドコンパクトミラー（全3種）……税込1,650円
🧼 ハンドタオル（全4種）……税込1,100円
オーロラアクリルキーホルダー（全4種）……税込880円
🌟 フレークシールセット……税込880円
グリッター缶バッジ（全8種）……税込550円
ほかにも、ステーショナリーやキャラクターPicなど、豊富なラインナップが揃います！
◆《購入特典情報》
期間中、イベントスペースにてお買い物をされた方に、下記の購入特典をご用意しております
🔹 税込2,200円ごとのお買い上げで、描き下ろしイラストを使用した「オリジナルキャラクターカード」（全4種）をランダムで1枚プレゼント！
🔹 さらにエポスカードをご利用、またはご提示のうえ現金払いで “+1枚” プレゼント！
※ご精算を2回以上に分けることはできません。
※レシートの合算は不可となります。
※特典はお買い上げ当日のレシートのみ有効です。
この機会にぜひ、描き下ろしアートの特典カードもゲットしてください！
◆展示コーナーにも注目！
POP UP STORE内には、アニメ制作当時の貴重な資料展示コーナーも設置予定。
当時販売されていたレアグッズ
絵コンテなどの制作資料
「魔法の天使クリィミーマミ」の世界をより深く楽しめる、ここだけの展示をお楽しみに！
◆開催概要
イベント名：『魔法の天使クリィミーマミ』POP UP STORE in マルイ
開催期間：2025年10月3日（金）～10月13日（月）
会場：有楽町マルイ 8F イベントスペース（東京都千代田区有楽町２-７-１）
営業時間：11:00～19:00（※施設の営業時間とは異なります）
入場料：無料
ご注意
商品・特典は数に限りがあり、なくなり次第終了となります。
展示内容は変更となる場合がございます。
【お問い合わせ先】
株式会社GRANUP（グラナップ）
広報担当
MAIL：info@granup.co.jp
公式X：@GRANUP_PR（https://x.com/GRANUP_PR）
ハッシュタグ：
#魔法の天使クリィミーマミ
#creamymami
コピーライト
(C)ぴえろ