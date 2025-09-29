【新政を一度に堪能】超豪華『新政』飲み比べプラン｜日本酒原価酒蔵 新宿総本店で10月4日(土)～10月6日(月)限定開催！

株式会社ビリオンフーズ


【超豪華新政飲み比べプラン】新宿総本店限定開催！




日本酒原価酒蔵「新宿総本店」にて、10月4日（土）～10月6日（月）の3日間限定で、新政酒造の希少酒を堪能できる「新政頒布会 PRIVATE LAB EXTREMEII 2024飲み比べプラン」と、「新政アース3種飲み比べプラン」の2つをご用意いたしました。




新政頒布会 PRIVATE LAB EXTREMEII 2024飲み比べプランは、入手困難な頒布会限定酒をまとめて楽しめる贅沢な飲み比べとなっております。




新政アース3種飲み比べプランは、新政アースのヴィンテージ違いを一度に楽しめる希少な飲み比べとなっております。




いずれも日本酒にぴったりな秋のおすすめ料理7品と、特定名称酒を中心とした銘柄35種の2時間プレミアム飲み放題がついた贅沢なプランをご用意しております。




各プラン先着8名様限定となりますので、ご興味ある方はお早めのご予約を。




この秋は、新政酒造の希少な銘柄と旬の料理を組み合わせた贅沢なひとときを、ぜひ日本酒原価酒蔵「新宿総本店」にてご堪能ください。


プラン内容




１.新政頒布会 PRIVATE LAB EXTREME II 2024飲み比べプラン




◆飲み比べラインナップ


・新政　天蛙　Clear Dry　(90ml)
・新政　天蛙　Clear　(90ml)
・新政　陽乃鳥　Spark　(90ml)
・新政　亜麻猫　改　(90ml)
・新政　紫八咫　(40ml)
・新政　涅槃龜100　(40ml)


※上記日本酒は飲み放題ではございません




◆お料理
秋のおすすめメニュー7品




◆プレミアム飲み放題


※飲み放題の日本酒は100ml提供になります。


※終了30分前でラストオーダーとなります。



特定名称酒を中心とした銘柄37種類/その他アルコールを含めた120分のプレミアム飲み放題となっております。




◆開催期間


2025年10月4日（土）～10月6日（月）




◆料金


\13,500（税込）


※お席が2時間制で終了30分前ラストオーダーとなります
※現金、クレジットカード、PayPayで支払い可




◆定員


先着8名様限定




◆実施店舗


◯日本酒原価酒蔵 新宿総本店



【営業時間】
平日　15:00～23:30
土日祝　12:00～23:30




◆予約方法


Web予約


ネット予約のコース選択に【新政頒布会2024 飲み比べプラン】というコースがございますのでご選択ください。


今すぐ予約 :
https://shop.sake-genkabar.com/detail/shinjyuku/

２.新政アース3種飲み比べプラン




◆飲み比べラインナップ


・新政 Colors アース 2019 (90ml)
製造年月2021.01
出荷年月2025.04

・新政 Colors アース 2020 (90ml)
製造年月2024.08
出荷年月2025.04

・新政 Colors アース 2024 (90ml)
現行品


※上記日本酒は飲み放題ではございません




◆お料理


秋のおすすめメニュー7品




◆プレミアム飲み放題


※飲み放題の日本酒は100ml提供になります。


※終了30分前でラストオーダーとなります。



特定名称酒を中心とした銘柄37種類/その他アルコールを含めた120分のプレミアム飲み放題となっております。




◆開催期間


2025年10月4日（土）～10月6日（月）




◆料金
\6,980（税込）


※お席が2時間制で終了30分前ラストオーダーとなります
※現金、クレジットカード、PayPayで支払い可




◆定員


先着8名様限定




◆実施店舗


◯日本酒原価酒蔵 新宿総本店



【営業時間】
平日　15:00～23:30
土日祝　12:00～23:30




◆予約方法


Web予約


ネット予約のコース選択に【新政アース3種飲み比べプラン】というコースがございますのでご選択ください。


今すぐ予約 :
https://shop.sake-genkabar.com/detail/shinjyuku/

プレミアム飲み放題メニュー




当プランはプレミアム飲み放題付きになります


※飲み放題メニューの日本酒は100mlで提供します






備考




・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。


・飲み比べの日本酒は飲み放題には含まれません。
・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。
（ご連絡頂けなかった場合、キャンセル料をお支払い頂く場合がございます）
・飲み放題メニューの日本酒は100mlで提供します。
・居眠りや一気飲み等はご遠慮下さい。


・お席のお時間は飲み放題込みで2時間制となります。
・アプリ会員様限定のイベントとなります。(当日のダウンロード可)



アプリのダウンロードはこちらから


・Appleはこちら(https://apps.apple.com/jp/app/new-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BA%97-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%8E%9F%E4%BE%A1%E9%85%92%E8%94%B5/id1550729517)
・Androidはこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.active.sakegenkabar&hl=ja)





会社概要




◯会社名：株式会社ビリオンフーズ


◯所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 16階


◯電話 ：03-6417-4925


◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗


・X


https://twitter.com/Yuto__Nakamura


・Instagram


https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja


・YouTube


https://www.youtube.com/channel/UCyaHqfa4EaKDomG2SDq3LDQ


・TikTok


https://www.tiktok.com/@yutonakamura2020?lang=ja-JP


・note


https://note.com/billionfoods_025


◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業


◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）


◯設立：2012年3月


◯URL：https://billion-foods.studio.site/


◯人材募集：https://sake-genkabar.com/recruit/



