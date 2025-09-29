『カードキャプターさくら クリアカード編』から日常で使える統一感をテーマにしたデザインシリーズ「ar-Unity」のアイテムの受注を開始！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『カードキャプターさくら クリアカード編』から日常で使える統一感をテーマにしたデザインシリーズ「ar-Unity」のアイテムの受注を9月24日（水）より開始いたしました。

https://amnibus.com/products/title/139,932?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

クリアカード編作中のモチーフを使用し、各種商品に仕上げました。

「ar-Unity（アルニティ）」は、統一感をもたせたアイテムたちを総称するarma biancaのオリジナルデザインブランドです。

キャラクターの魅力を残しながら日常に溶け込み、ファッションやライフスタイルをもっと豊かに彩る商品をお届けします。

▼鍵モチーフ Tシャツ

封印の鍵・星の鍵・夢の鍵と、「真の姿を我の前に示せ 契約のもとさくらが命じる『封印解除』―！」、「絶対大丈夫だよ！」の英訳をレイアウトしております。

スタンダードなスタイリングで、シーンを選ばずお使いいただけるシルエットです。

日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：\4,378(税込)

サイズ：メンズ S、M、L、XL、XXL、XXXL

レディース M、L、XL、XXL、XXXL

素材 ：綿100%

▼鍵モチーフ 3連ショルダーポーチ

封印の鍵・星の鍵・夢の鍵と、「真の姿を我の前に示せ 契約のもとさくらが命じる『封印解除』―！」の英訳をレイアウトいたしました。

ショルダーストラップに、フォンタブ、ミニポーチ、コインケースがセットになっております。

ネックホルダーや、斜め掛けショルダーとしてもお使いいただけます。

イベントや旅行などの特別な日から日常使いまで、様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：\7,150(税込)

サイズ：【フォンタブ】 ：（約）35×56mm

【ミニポーチ】 ：（約）82×62mm 厚み：（約）27.5mm

【コインケース】：（約）直径90mm 厚み：（約）25mm ショルダーの長さ：（約）142cm

素材 ：フォンタブ：TPU ミニポーチ、コインケース：PU合皮

▼鍵モチーフ フォトカードホルダー

封印の鍵・星の鍵・夢の鍵と、「真の姿を我の前に示せ 契約のもとさくらが命じる『封印解除』―！」の英訳をレイアウトしております。

フォトカードを入れるのに最適なカードホルダーで、便利な金具付きです。

通勤通学など、日常生活の様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：\2,178(税込)

サイズ：（約）11×7cm

素材 ：ABS樹脂

▼鍵モチーフ 缶バッジ3個セット

封印の鍵、星の鍵、夢の鍵をモチーフにし、缶バッジ3個セットに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\1,320(税込)

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼鍵モチーフ ダイカットステッカー

封印の鍵・星の鍵・夢の鍵と、「真の姿を我の前に示せ 契約のもとさくらが命じる『封印解除』―！」、「絶対大丈夫だよ！」の英訳をレイアウトしております。

合成紙にコーティングをしているため、耐水性・耐候性に優れています。

パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\550(税込)

サイズ：（約）12.9×8.7cm

素材 ：紙、PP

https://x.com/AMNIBUS

(C)CLAMP・ST/講談社・NEP・NHK