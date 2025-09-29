「melt（メルト）」がパナソニックとのコラボレーションを実施　“浴びるたび、髪にご泡美”をテーマとした新美髪ケアルーティーンを提案

花王melt PR事務局

花王株式会社のヘアケアブランド「melt（メルト）」は、パナソニック株式会社（以下、パナソニック）とコラボレーションし、「melt」の“生炭酸*パウダー”を通じた新しいヘアケア体験を提供します。“浴びるたび、髪にご泡美。”をテーマに、「melt」商品とパナソニックの新製品「ファインバブルシャワーヘッド ファインベール」と、「ナノケアドライヤー」を使用した“新美髪ルーティーン”により、ヘアケアタイムを「自分を大切にする時間」として提案。ブランドコンセプトである休みながら美しく“休息美容”を体現します。また、今回のコラボレーションを記念して、新たなヘアケア価値を早期体験いただける場の提供や特別キャンペーンを実施いたします。

* パウダーを水に混ぜると発生

コラボレーション特設サイト：https://panasonic.jp/showerhead/contents/hair-care-time.html

●コラボレーション実施の背景

「melt」は、休みながら美しく“休息美容”をブランドコンセプトに、音・泡・感触・香りでさまざまな感覚にはたらきかけることで、髪のケアだけでなく、ヘアケアタイムを「自分を大切にする時間」に変えることを提案する、ヘアケアブランドです。今回、そんな「melt」のコンセプトを体現するべく、10月に改良新発売する“生炭酸*パウダー”を中心とした「melt」の商品と、11月1日にパナソニックから新発売予定のシャワーへッド「ファインベール」とのコラボレーションが実現。また、うるおいと速乾をかなえるドライヤーとして好評を得ている「ナノケア」シリーズも加え、3つのヘアケアアイテムを組み合わせた毎日のヘアケア習慣“新美髪ケアルーティーン”の提案により、心地よい洗髪という知覚体験を通じてお風呂タイムの質を高める、新しいヘアケア価値を提供します。

＊ パウダーを水に混ぜると発生

●キャンペーン概要

【早期体験キャンペーン】

10月1日より、温浴施設やサウナをはじめとする都内8箇所にて、新美髪ケアルーティーンを体感いただけるキャンペーンを実施します。とろふわ濃密泡で洗う“生炭酸*パウダー”をはじめとする「melt」のヘアケア商品とともに、まるで髪に“ベールをかけたかのような仕上がり*1”を叶える新製品「ファインバブルシャワーヘッド ファインベール」を発売に先駆けていち早くお試しいただけます。

・開催期間：2025年10月1日(水)～10月31日(金)

・開催場所：サウナランド浅草、テルマー湯 新宿店、テルマー湯 西麻布店、TOTOPA 都立明治公園店、松本湯、妙法湯、RESET LABORATORY 三軒茶屋店、小杉湯原宿

*1 ツヤ感のある髪

【マストバイキャンペーン】

「melt」の商品を税込5,000円以上ご購入いただいた方を対象に、抽選で5名様にパナソニック ファインバブルシャワーヘッド ファインベールが当たるキャンペーンを実施します。

・キャンペーン対象期間：2025年10月6日(月)～11月30日(日)

・キャンペーン参加方法：「キャンペーン特設サイト」から応募

（購入商品・購入した金額・期間がわかるレシートを添付）

・特設サイト：https://meltbeauty.jp/topics/mustbuycampaign/

●「melt」“生炭酸*パウダー”について

2024年春に発売した生炭酸*シャンプー『メルト クリーミーメルトフォーム』を改良し、『メルトクリーミーメルトパウダー』として、改良新発売します。 泡もち200％*2、毛穴より小さい炭酸*3泡によるもっちりとクリーミーで濃密な泡立ちを実現。ついつけすぎてしまったスタイリング剤や皮脂などが混合した蓄積汚れを浮かせて落とし、根元からなめらかな髪へと導きます。今回の改良では、炭酸*泡への期待を背景に、よりクレンジング感を強めながらも、なめらかな髪を実現する生炭酸*パウダーに改良しました。

＊ パウダーを水に混ぜると発生

＊2 改良前 炭酸パウダー比較

＊3 ついつけすぎてしまったスタイリング剤や皮脂などが混合した汚れ

●パナソニック「ファインベール」について

「ファインバブルシャワーヘッド ファインベール」は、美髪ケアに特化した、「プレシャンプーモード」と「ヘアケアモード」を搭載し、美髪の土台となる頭皮の毛穴汚れもすっきり落とし、トリートメントの効果をより高めます*4。また、ヘアケアだけでなく、洗顔など繊細な肌へアプローチする「ミストモード」や、身体をやわらかく包み込むような「ボディケアモード」など、計５つのモードを搭載しています。ヘアケア領域を新たに拡大し、シャワーという日常の習慣に美容価値を加えることで、感動のあるケア体験を届けていきます。

＊4 ファインバブルなし標準シャワーとの比較。髪のまとまり、ツヤ感など。使用環境や個人差で効果は異なります。

「ファインバブル」は一般社団法人 ファインバブル産業会（FBIA）の登録商標です。

●パナソニック「ナノケア」について

ナノケアは「ナノイー」を搭載したシリーズで、2005年に髪を「乾かす」だけではなく髪の「ケア」ができるヘアードライヤーを発売しました。2019年にはナノイーの水分発生量がそれまでの18倍*5に増加した高浸透ナノイーを搭載し、好評を得ています。ナノケアシリーズは2025年で20周年*6を迎え、国内累計販売台数は1800万台を達成*7しました。「ヘアードライヤー ナノケア EH-NA0K」は、新搭載した「ナイトキャップノズル」を用いた夜のケアで、翌朝の寝ぐせを抑えてスタイリングをしやすくします。*8

ナノケアは、これからもお客様に感動を提供するヘアケア商品のものづくりに挑戦し続けます。

＊5 ナノイーと高浸透ナノイーとの比較（パナソニック調べ）

＊6 2005年6月に初代ナノケア EH5421を発売以来、2025年6月で20周年

＊7 2025年3月時点

＊8 ナイトキャップノズル装着時と未装着時の翌朝の「指通りの良さ」「まとまりやすさ」「寝ぐせのつきにくさ」「朝のスタイリングのしやすさ」の比較（パナソニック調べ）

「melt」ブランドサイト・公式SNS：

ブランドサイト(https://meltbeauty.jp/) Instagram(https://www.instagram.com/meltbeauty_jp) X (旧:Twitter)(https://x.com/meltbeauty_jp) TikTok(https://www.tiktok.com/@meltbeauty_jp)