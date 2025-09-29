アルティウスリンク、11月13日・14日開催「コールセンター/CRMデモ＆コンファレンス2025 in東京」に出展

アルティウスリンク株式会社

アルティウスリンク株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：若槻 肇、以下 アルティウスリンク）は、2025年11月13日（木）・14日（金）に開催される「コールセンター/CRMデモ＆コンファレンス2025 in東京」に出展します。

当社の出展ブースでは、生成AIを搭載した最新のクラウド型コンタクトセンター基盤や、お客様の声をリアルタイムで可視化・分析するデータ活用サービスなど、業務革新を支える多彩なソリューションをデモンストレーション形式でご紹介します。また、音声認識ツール活用や、コミュニケーション戦略・チャネル設計をテーマにセミナーを開催します。コンタクトセンター運営に関する課題をお持ちの方は、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

「コールセンター/CRMデモ＆コンファレンス2025 in東京」 出展概要

セミナー概要

イベント詳細・来場事前登録はこちら :https://www.callcenter-japan.com/tokyo/[表1: https://prtimes.jp/data/corp/19180/table/426_1_18b707f7cfbbf393f3e4fa6e80beedee.jpg?v=202509291157 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/19180/table/426_2_5d7ad93bfbd05fc4919111f3bbc4867e.jpg?v=202509291157 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/19180/table/426_3_0077636fe7209f90d2858b09881194b7.jpg?v=202509291157 ]セミナーお申し込みはこちら :https://crm.callcenter-japan.com/cct/seminar/Altius ONE for Supportについて

カスタマーサポート領域に特化した、コンタクトセンター運営から課題解決までのトータルソリューションです。音声テキスト化やメール、チャットなどのノンボイスチャネル、生成AIを搭載した最新のクラウド型コンタクトセンター基盤を活用しています。VOCをはじめ多様なデータをデジタル技術で分析・インサイト抽出。高品質なオペレーションを組み合わせることで、企業の迅速な経営意思決定を支援し、データに基づくオペレーションの最適化とCX向上につなげます。

「Altius ONE for Support」サイトはこちら(https://www.services.altius-link.com/services/altius-one/)

Altius ONE Data Platform VOXについて

企業の多様な顧客接点に蓄積された“すべての声”を生成AIで収集・構造化・分析し、マーケティングや商品開発、業務改善に活用できる示唆を導き出すデータ活用サービスです。口コミ・レビュー、SNS投稿、アンケート、問合せログなどを原文ベースで全文分析し、文脈・感情・意図を深く読み取ることで、表面的な傾向では捉えられない課題や潜在ニーズを明らかにします。施策の精度向上を支援し、企業の意思決定に活かせる本質的なインサイトを提供します。

「Altius ONE Data Platform VOX」サイトはこちら(https://www.services.altius-link.com/services/altius-one/data-platform/vox/)

アルティウスリンク株式会社

アルティウスリンクは、KDDIと三井物産の共同出資会社です。多様な人財とグループのアセットを活かし、コンタクトセンター、バックオフィス、営業支援、ITソリューションなど、企業活動を支える包括的なBPOサービスをワンストップで提供しています。 人による高付加価値なオペレーションに、生成AIなどの先端テクノロジーと高度なデータ活用を掛け合わせることでBX（ビジネストランスフォーメーション）を推進し、企業の競争力強化を支援しています。

「そのつながりを、もっとつよく。うつくしく。おもしろく。」をパーパスに掲げ、人と企業、社会のつながりをより豊かにしながらお客様企業とともに価値を創造し、持続可能な社会の発展に貢献してまいります。



・所在地 ：〒151-8583 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー

・設 立 ：1996年5月 （アルティウスリンク発足 2023年9月1日）

・代表者 ：代表取締役社長 若槻 肇

・資本金 ：1億円

・事業内容：コンタクトセンターを中心としたBPO(Business Process Outsourcing)事業

１.コンタクトセンター事業 ２.バックオフィス事業 ３.ITソリューション事業 ４.その他関連事業

・企業URL：https://www.altius-link.com/

・サービスURL：https://www.services.altius-link.com/

