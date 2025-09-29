2025年 シャオミ・クリエイティビティ・コンテスト開催：デザインとイノベーションの可能性を探る

シンガポール、2025年9月29日/ PRNewswire/―世界有数の消費者向け電子機器およびスマート製造企業であるシャオミは、2025年シャオミ・クリエイティビティ・コンテストを正式に開始しました。

「あなたのスクリーン、あなたの物語」をスローガンに、このコンテストでは「ワンショット、ワンモーメント」（壁紙写真）、「インテリジェンスを通じたビジョン」（AI壁紙）、「UXの再定義」（テーマデザイン）の3つのカテゴリーを設け、世界中のクリエイターから優れた作品を募集しています。





このコンペの審査員団は、世界中から集まった優れたデザインの専門家で構成されています。参加者は、何百万人ものユーザーと作品を共有するだけでなく、デザイン分野の世界クラスの専門家と交流する機会も得られます。

優れた創造性を評価し、表彰するために、このコンテストでは参加者に複数のインセンティブを提供しています。最優秀賞には最大1万ドルの賞金が贈られるほか、受賞者は幅広い露出機会とビジネスチャンスを得られます。優秀作品は、コンテストのオフライン展示会で展示される可能性もあります。シャオミファン向けの特別賞も設けられ、ファンの参加を促し、コミュニティの創造性を称えることを目的としています。

作品の応募受付は9月10日開始、ユーザー投票は9月30日開始、専門家による審査は11月実施予定です。受賞者発表と表彰式は12月に行われます。 参加希望者は、以下のURLから作品を投稿できます。 https://zhuti.designer.intl.xiaomi.com/theme-competition-2025/home

本コンテストは、シャオミの国際インターネット事業部（IIB）とGoogle Geminiが共同で主催しています。シャオミIIBは、壁紙、テーマ、ウィジェットなどを含む豊富な国際コンテンツエコシステムを管理しており、世界100以上の市場で、ユーザーに優れたパーソナライズされた体験を提供しています。

GoogleのAIアシスタントであるGeminiは、創造性と生産性を飛躍的に向上させるように設計されています。ユーザーはGeminiとチャットすることで、文章作成、計画、学習など様々な作業を支援してもらえます。ユーザーはGeminiとリアルタイムで会話しながら、アイデアの創造、複雑な概念の理解、重要な場面でのリハーサルなど、様々な用途に活用できます。

シャオミのIIB部門は、AIと写真分野において、ユーザーがGoogle Geminiを活用して、最先端の技術で魅力的な画像表現を生み出すことに期待しています。

Google および Gemini は Google LLC の商標です。応答内容をご確認ください。設定が必要です。対応機種および利用可能地域は異なります。18歳以上の方対象。

（日本語リリース：クライアント提供）

