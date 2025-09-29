新たな発見の章を紐解く：ホテルインディゴ無錫清名橋、予約受付開始

中国・無錫、2025年9月28日 /PRNewswire/ -- Hotel Indigo Wuxi Qingming Bridge（ホテルインディゴ無錫清名橋）は、2025年9月30日より正式に予約受付を開始します。歴史ある清名橋古運河景区に位置し、風光明媚な南長街沿いに建つ同ホテルは、江南の水郷の悠久の魅力を「千の橋の街」として知られる無錫の豊かな歴史と融合させています。街を象徴する数々の橋から着想を得た同ホテルは、文化的遺産と現代的な美的感覚を組み合わせて、伝統と現代的なライフスタイルの両方を賛美する没入型の滞在体験を生み出します。





デザインの核となっているコンセプトは「橋」です。時空を超えた繋がりを象徴し、江南の水路の優美さと革新的な現代デザインが融合しており、滞在客に過去と現在を結ぶユニークな物語を提供しています。無錫の文化の本質を探求する新たな出発点として、インスピレーションに満ちた空間となるでしょう。

同ホテルは無錫駅まで約4.3km、無錫東駅まで約14.1km、蘇南碩放国際空港まで約12.2kmと便利な立地にあり、ビジネス、観光、どちらを目的とする滞在客にとってもアクセスが容易です。141室ある客室とスイートルームは、無錫の「水辺の小路」や「書斎」から着想を得て設計されています。各室にはバルミューダのオーディオ・システム、ダイソンのヘアドライヤー、カプセル式コーヒーマシンを完備しており、スタイリッシュで快適な滞在を保証します。

ホテルに隣接したレストラン、「錫津」は、大運河の歴史的な埠頭の食文化にインスピレーションを得て、現代的な調理技術で引き立てられた本格的な江南の味を提供します。オープン・キッチンはインタラクティブな要素を加え、ゲストが無錫の食文化に没入できる場を提供します。同ホテルはその他にも、ビジネスや社交イベント向けに240平方メートルの多目的会議スペースや、滞在客がくつろぎ、気分転換できる温水プールやジムも備えています。

洗練されたデザインと文化的な深みを兼ね備えたホテルインディゴ無錫清名橋は、単なる宿泊施設を超えた、発見への入り口であり、滞在客一人ひとりのユニークな旅の始まりを告げる場所です。

ご予約はこちらから：https://www.ihg.com/hotelindigo

（日本語リリース：クライアント提供）

