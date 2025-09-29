バンコク、2025年9月29日 /PRNewswire/ -- チュラロンコーン大学による学際的な取り組みであるChula ARiは、経済、社会、健康、環境、イノベーションといった側面を網羅した包括的な高齢者ケアモデルの開発を研究によって推進することで、タイの急速な高齢化社会の課題に取り組んでいます。このプロジェクトはまた、高齢者層が将来の高齢化の課題に備えることを促しています。



Chula ARi、タイの高齢化対策にモデルコミュニティを試行



タイは「高齢者津波」に見舞われており、今後10年以内に60歳以上の人口が20%から30%に増加すると予想されており、超高齢社会へと移行すると見込まれています。 プロジェクトディレクターのウィパン・プラチュアブモ教授（Dr. Vipan Prachuabmoh）は、1963年から1983年の間に生まれた人口が多いことから、毎年約100万人の高齢者が新たに誕生すると説明しています。平均寿命の延長は、慢性疾患や依存症と相まって、社会福祉上の課題となっています。

2018年にC2Fの資金援助を受けて設立されたChulta ARiは、高齢者の生活の質を向上させ、高齢化社会に備えることを目指しています。タイは、日本や韓国などの国と比較して、出生率の低さと高齢者支援インフラの不足により、特有の課題に直面しています。このプロジェクトは、医学、工学、建築、社会科学など、複数の分野にわたる連携、地域社会の関与、そして実用的な研究を重視しています。

Chula ARi は、政策主導の研究の実施、国民の意識向上、そして地域社会に焦点を当てた高齢者支援イニシアチブの試行という3つのレベルで活動しています。このプロジェクトは、国およびバンコク固有の高齢者行動戦略のマスタープランを策定しました。2018年から2022年の間に、バンコクの10の都市コミュニティで試行が行われ、健康プログラム、住宅改修、緑地、学習センターが実施されました。余剰野菜畑は収入を生み出し、共同施設は世代間交流を促進しました。

テクノロジー、特にロボットは高齢者ケアにおいて重要な役割を果たしています。リハビリテーションロボット、遠隔医療機器、四肢療法システムは、ケアの効率性とアクセス性を向上させるために、バンコクのいくつかのコミュニティに導入されています。これらの成功を基に、Chula ARiはバンコク都庁や地域の大学と協力し、バンコクの15のコミュニティに拡大し、Thai-ARiを設立してサポートシステムを全国に展開しました。

このプロジェクトは、高齢者前の人々の将来計画を重視し、生涯学習、健康管理、経済的な準備、そして危機を乗り越えるための精神的な回復力を奨励しています。高齢者ケアは、心、体、環境という3つの側面に焦点を当て、感情的なサポート、活動的なライフスタイル、栄養、そして安全でアクセスしやすい生活空間を促進しています。

Chula ARiは、高齢化に対する包括的、研究主導型、そしてコミュニティ中心のアプローチを体現しており、持続可能な都市型高齢者コミュニティの構築を目指しています。 これは、タイ国内のみならず、世界各国にとってのモデルとなるものです。

記事全文は https://www.chula.ac.th/en/highlight/261295/ をご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

