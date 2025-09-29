フレンチヘルスケアデイズ in 大阪・横浜 | 仏企業団が BioJapan 2025に参加、フランスの医療・バイオテクノロジーの強みをアピール、日仏ヘルスケアイノベーションフォーラムも開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330614&id=bodyimage1】
パシフィコ横浜で開催される「BioJapan 2025」に合わせてフランス企業団が来日、医療・バイオテクノロジー分野における最新技術を紹介します。これに先駆けて企業団は6日（月）、7日（火）、大阪で日欧バイオテック＆ファーマ・パートナリングカンファレンス （http://bit.ly/4pFeOnB） に参加します。
フランスでは、800社にのぼる医療バイオテクノロジー関連企業が、免疫療法、遺伝子、細胞治療などの主要分野で高いイノベーション力を誇っています。がん治療、神経変性疾患の新治療、難聴対策のソリューションを専門とする17の企業および研究機関が日本企業との共同開発・戦略的提携を見込んで来日します（出展企業カタログ｜英語・日本語版 http://bit.ly/46RFVEJ）。フランス企業団は、10月6日（月）より大阪でミッションをスタートし、10月8日（水）～10日（金）パシフィコ横浜で開催されるBioJapanに出展します。2都市を舞台に、企業ミーティングやBtoBイベントに参加、日系企業・業界関係者との交流を促進します。
【フレンチヘルスケアデイズ in 大阪】 ※詳細はこちらをご参照ください→ http://bit.ly/4pOKxDd
10月6日（月）会場：ホテル阪急インターナショナル
10月7日（火）会場：大阪中の島クロス
【フレンチヘルスケアデイズ in 横浜】
BioJapan に団体出展 | 小間番号D-64 Business France 出展企業 （http://bit.ly/46RFVEJ）
BioJapan会場へは公式サイトでの事前来場登録が必要となります、ご注意ください （公式サイト登録はこちら http://bit.ly/4gNKV0I）
※フレンチヘルスケアデイズ大阪・横浜に関するお問い合わせ先 （担当：品田、椎名） santejapon（at）businessfrance.fr （at）を半角アットマークに変換して送信してください
10月8日（水） BioJapan会場にてフランス医療イノベーション庁 クレモンティーヌ・ボディ氏が登壇する2つのセミナーを開催します（公式サイトでのご案内 http://bit.ly/4gHyof9）
10:55～11:25 フレンチ・イノベーション・トーク （Presentation Stage B）
フランスの最新イノベーション：近年フランスのエコシステムが欧州内で魅力を高めた理由に迫ります。
15:30～17:00 日仏ヘルスケアイノベーションフォーラム（メインステージ）
基調講演にエーザイ（株）グローバルADオフィス ヘッド木村禎治氏が登壇。パスツール研究所、第一三共（株）、仏Cilcare社、塩野義製薬（株）、仏Banook社 、バイオバレー（BioValley）によるラウンド・テーブルを開催。
（参加登録フォームはこちら https://forms.office.com/e/a6DE6K2aRf ）
▼▼▼来日企業概要はこちら▼▼▼
▼バイオテクノロジー・製薬企業
Affilogic（アフィロジック）
Nanofitins（R）（ナノフィチン）を基盤とする治療薬の開発に特化。Nanofitin（R）は従来の抗体の約20分の1のサイズでも高い安定性を誇り 迅速に理想的な標的分子を設計。
https://www.affilogic.com/
BiPER Therapeutics （バイパー・セラピューティクス）
消化器系腫瘍を治療する画期的な経口低分子医薬品「BPR001-615」を開発。
https://biper-tx.com/
Covalab（コヴァラボ）
1995年に設立、DNA免疫法などの先進技術を活用した、ポリクローナル抗体、モノクローナル抗体、scFv、FAb、VHH、および組換え抗体など、幅広い抗体の設計・開発を専門。
