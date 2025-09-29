ネオジム磁石の世界市場調査レポート:成長、収益、メーカー収入、販売、市場動向2025~2031年
最強磁性体が産業革命を牽引する
ネオジム磁石（NdFeB磁石）とは、ネオジム・鉄・ホウ素の合金によって構成される希土類永久磁石であり、現存する磁石の中で最も強力な磁力を発揮する磁性体である。セラミック磁石やアルニコ磁石、サマリウムコバルト磁石と比較しても圧倒的な磁力と減磁への耐性を備え、モーター、センサー、医療機器、電子部品など多様な分野で不可欠なコア部材として使用されている。
磁力が拓く次世代産業の扉
ネオジム磁石は、希土類材料が持つ高い磁力を活かし、エレクトロニクス、EV、風力発電等の需要拡大を背景に進化を遂げ続ける分野である。特筆すべきは汎用磁石では到達し得ない磁束密度が生み出す高効率性であり、省スペース化・省エネルギー化を追求する産業からの支持が年々強まっている点である。特に電動化とエッジAI機器の普及は、ネオジム磁石の利用シーンを従来のモーター応用からセンサー・アクチュエータ領域にまで拡張している。用途の裾野が拡がる一方、川下メーカー各社は高耐熱性・耐食性等の材料改良にも注力しており、製品単価よりも「付加価値」で競うステージに移行しつつある。
新規参入が難しい高壁市場となるか
市場全体は引き続き成長基調にあるが、上流のレアアース資源供給と国際的調達ネットワークの動向が産業構造を大きく左右する。近年は欧米・日本企業が「非依存化」を掲げ、中国以外の鉱山開発やリサイクル技術へ投資する傾向が強まっており、サプライチェーンの再構築に挑む動きが加速している。他方、価格だけでなく「環境配慮型磁石」といったサステナブル性能が重視され始めており、企業間競争は単なる供給能力から、技術・製造プロセス全体の競争力へと進化している。このような構造下では、新規参入企業にとって技術開発力と資本力の双方が求められ、市場参入障壁が年々高まっていることが特徴となっている。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルネオジム磁石市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/372717/neo-magnet）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが3.5%で、2031年までにグローバルネオジム磁石市場規模は186.6億米ドルに達すると予測されている。
図. ネオジム磁石世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330657&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330657&id=bodyimage2】
図. 世界のネオジム磁石市場におけるトップ16企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、ネオジム磁石の世界的な主要製造業者には、Proterial（Hitachi Metals）、Zhong Ke San Huan、Jl Mag Rare-Earth、Zhenghai Magnetic、Ningbo Yunsheng、Shin-Etsu、TDK、Yantai Dongxing、Tianhe Magnets、AT&Mなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約45.0%の市場シェアを持っていた。
企業成長への扉を開くものは何か？
世界主要メーカーは、顧客との共創型開発を軸に「用途特化型磁石」への展開を強めている。特にEV、産業ロボット、航空・宇宙等の成長分野を狙い、磁石設計段階からセットメーカーと共同検討を行う提案型ビジネスを確立しつつある。磁力特性を細やかにチューニングした新型磁石により、下流企業が新製品に取り込むインセンティブを高めている点が、今後の持続的成長ドライバーになるとみられる。
