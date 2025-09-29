移動式CアームX線システム市場、2025年に1480百万米ドル、2031年に2067百万米ドル到達へ
2025年9月28日に、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は「移動式CアームX線システム―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の最新調査資料を発行しました。本レポートでは、世界の移動式CアームX線システム市場規模、市場動向、成長予測を詳細に分析し、今後の市場の変化と発展方向を見通します。移動式CアームX線システム市場を製品別、用途別、地域別に分類し、各セグメントにおける売上、市場シェア、成長トレンドを明確にします。主要企業の紹介、売上、最新の開発状況、および競合環境に関する詳細な分析を提供します。また、市場成長を促進する主な要因と業界が直面する課題を分析し、将来の市場機会を予測しています。
市場規模
2024年における移動式CアームX線システムの世界市場規模は、1407百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）5.7%で成長し、2031年までに2067百万米ドルに達すると予測されている。
移動式CアームX線システムは、C字型のアームにX線発生器と検出器を備えた透視装置である。移動式の利点により、手術室や救急現場でリアルタイムの画像診断が可能となり、整形外科手術、心血管インターベンション、外傷治療で幅広く利用される。高解像度画像と被ばく低減技術を兼ね備え、患者安全と医師の操作性を両立する装置である。
市場セグメント分析
移動式CアームX線システム市場は製品、用途、地域別に分類され、各セグメントの市場規模や成長展望を詳細に分析ています。
製品別：2D Mobile C-Arm、 3D Mobile C-Arm
用途別：Hospital、 Clinic
地域別
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、オランダ、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
競合環境分析
世界の移動式CアームX線システム市場の主要企業には、GE Healthcare、 Siemens、 Philips、 Ziehm Imaging、 Shimadzu、 Nanjing Perlove Medical Equipment、 Hologic、 SternMed、 United Imaging、 Beijing Wandong Dingli Medical Equipment、 Kangda Intercontinental Medical Equipment
本調査では、これらの企業について、会社概要、最新の活動、各企業の主要な市場戦略や市場動向に関する具体的な情報など、詳細な競合分析を行っています。
レポート詳細・無料サンプルの取得
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1210742/mobile-c-arm-x-ray-system
【目次】
第1章：移動式CアームX線システム製品の概要、市場規模予測、売上、販売量、価格、及び最新の市場動向を紹介。また、業界推進要因、機会、リスクを特定し、市場の制約についても詳述します。（2020～2031）
第2章：移動式CアームX線システムの競合分析、売上トップ企業（トップ5社、トップ10社）とその売上、製造拠点、製品、価格、販売量と市場シェアを包括的に分析します。また、最新の発展計画および買収情報も詳細に提供します。（2020～2025）
第3章：製品別に売上、市場シェア、販売量の詳細を提供、各製品の価格と市場トレンドを考察します。（2020～2031）
第4章：用途別に売上、市場シェア、販売量、価格の動向を解析し、移動式CアームX線システム市場での占有率を明確に示します。（2020～2031）
