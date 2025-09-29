重機トレーラー市場規模予測：2031年には24180百万米ドルに到達へ
2025年9月28日に、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「重機トレーラー―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、重機トレーラー市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2020年から2031年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
１．重機トレーラー市場規模
重機トレーラーの世界市場規模は2024年に17150百万米ドルと推定され、2025年には17940百万米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2031年まで年平均成長率（CAGR）5.1%で成長すると予測されています。この成長により、2031年には市場規模が24180百万米ドルに達すると見込まれています。
重機トレーラーは、建設機械や産業用大型設備を輸送するために設計された特殊トレーラーである。強固なシャーシと高耐荷重アクスルを備え、ブルドーザーや油圧ショベルなどの重量物を安全に運搬できる。低床設計やランプ装備により積み下ろしも容易で、インフラ工事や鉱山開発の現場において重要な役割を果たしている。
２．重機トレーラー市場の分類と主要企業
主要企業の市場シェア
重機トレーラー市場の主要企業には、以下の企業が含まれます：Big Tex Trailer Manufacturing、 Kaufman Trailers、 PJ Trailers、 Pro-Line Trailers、 Lamar Trailers、 Bri-Mar、 Diamond C Trailers、 Behnke Enterprises、 Hudson Brothers Trailer、 ROGERS Trailers、 WITZCO、 Overbilt Trailer Company、 Landoll Trailers、 Anderson Manufacturing、 Choice Trailer Manufacturing、 Towmaster Trailers、 Walton Trailers、 Trailboss Trailers、 Doolittle Trailer Mfg、 Fleming Trailers
本レポートでは、これらの企業の販売量、売上、市場シェアなどを詳細に分析し、業界の最新動向を明らかにしています。
製品別・用途別市場分類
重機トレーラー市場は、以下のセグメントに分類されます。
製品別：GVWR Below 15000 Lbs、 GVWR 15000-20000 Lbs、 GVWR Above 20000 Lbs
用途別：Construction Equipment、 Agricultural Equipment、 Mining Equipment、 Others
また、本レポートでは地域別の市場動向についても詳しく分析しています。
地域別市場分析
以下の主要地域・国ごとの市場規模、成長率、需要動向を詳しく解説します。
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東・アフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
本レポートは、企業が重機トレーラー市場の最新動向と将来展望を理解し、戦略的意思決定を支援するために不可欠な情報資料となっている。
