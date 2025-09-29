世界の極低温バイアル保管ボックス市場成長率：2031年までに6.3%に達する見込み
発行日：2025年9月28日
当レポートの詳細目次：https://www.qyresearch.co.jp/reports/1210609/cryogenic-vial-storage-boxes
【レポート概要】
極低温バイアル保管ボックスの世界市場規模は、2024年に569百万米ドルと推定され、2031年までに822百万米ドルに達すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率（CAGR）は6.3%％と見込まれています。
極低温バイアル保管ボックスは、研究や医療現場で使用される凍結保存用試料バイアルを整理・収納するための専用容器である。ポリプロピレンや段ボール製で、－80℃から液体窒素環境まで対応可能な耐低温性を備える。ラベル付けやカラーコードによりサンプル管理が容易となり、バイオバンク、製薬研究、臨床検査などで必須のツールとなっている。
1. 製品タイプ別市場分析：Polypropylene Cryogenic Storage Box、 Polycarbonate Cryogenic Storage Box
極低温バイアル保管ボックス市場における各製品タイプの売上高、販売数量、価格推移、年平均成長率（CAGR）を詳細に分析します。さらに、技術革新や製品差別化、価格変動、市場シェアの変化が与える影響も評価し、今後注目すべき成長分野や競争優位性のある製品を明確化します。
2. 用途別市場分析：Chemical Laboratory、 Bio-Pharmaceutical Laboratory、 Others
各用途分野における極低温バイアル保管ボックスの需要動向、応用シナリオ、売上規模、成長率を包括的に分析します。産業別の導入傾向、ユーザー層の変化、新規用途の拡大可能性にも焦点を当て、マーケティング戦略や製品開発の方向性に資する情報を提供します。
3. 主要企業別競争分析：Thomas Scientific、 Cole-Parmer、 Merck、 Bioline Global、 Globe Scientific、 Qingdao Jiading Analytical Instruments、 Camlab、 BIOLOGIX、 Servicebio、 BOENMED、 BioLife Solutions、 Corning、 Starlab Group、 Terra Universal、 Buch & Holm、 AHN Biotechnologie
極低温バイアル保管ボックス市場の主要企業について、売上実績、市場シェア、事業展開、製品ポートフォリオ、研究開発活動、戦略的提携・買収（M&A）の動向を詳細に調査します。これにより、企業別のポジションや競争優位性、業界構造を可視化し、将来の市場再編や戦略立案の参考情報を提供します。
【目次】
第1章：極低温バイアル保管ボックス市場の概要と成長見通し
極低温バイアル保管ボックスの基本定義、対象範囲、市場規模、売上予測を提示し、主要な成長ドライバー、課題、潜在的ビジネス機会を分析します。（2020～2031）
第2章：主要企業の極低温バイアル保管ボックス市場ポジションと競争分析
トップ5・トップ10企業の売上、製品ライン、製造拠点、戦略動向を比較し、競争環境の現状を評価します。最新の開発計画やM&A動向も整理します。（2020～2025）
第3章：製品別市場動向
極低温バイアル保管ボックスを製品タイプごとに分類し、売上、販売量、価格、シェアの推移を分析します。（2020～2031）
第4章：用途別市場分析
各用途における極低温バイアル保管ボックスの市場規模、需要構造、成長性を比較し、産業別導入の傾向や新たなビジネスチャンスを明確にします。（2020～2031）
第5章：地域別市場展望
第5章：地域別市場展望