レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本パルスオキシメーター市場はデジタルヘルス革新により急成長し、医療需要の高まりを受け2033年予測時点で1億7200万米ドル規模に達すると見込まれる
日本パルスオキシメーター市場は2024年に7,370万米ドルの規模に達し、2033年までに1億7,200万米ドルに達すると予測されている。2025年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）9.88％という堅調な伸びを示す見込みである。パルスオキシメトリーは、血中酸素飽和度を非侵襲的にモニタリングする技術であり、病院、診療所、在宅医療環境を問わず患者の呼吸機能評価において重要な役割を果たしている。光電式脈波（PPG）信号解析への人工知能（AI）の統合は、特に麻酔、集中治療、周術期医療、救命救急医療の現場において、パルスオキシメータの精度、信頼性、臨床的有用性を大幅に向上させている。
市場拡大の原動力となる要因
日本における重要な成長ドライバーの一つは、喘息、慢性閉塞性肺疾患（COPD）、肺炎などの呼吸器疾患の有病率の上昇です。 これらの条件の患者は頻繁に連続的な監視を必要とする低い血の酸素のレベルを経験します。 高齢者人口の増加、大気汚染の増加、ライフスタイルパターンの進化により、呼吸器疾患の発生率がさらに上昇しています。 その結果、これらの要因は、全国の不可欠な非侵襲的監視装置としてパルスオキシメータの採用に拍車をかけています。
成長に影響を与える規制上の課題
市場の拡大にもかかわらず、規制上の制約は特定の課題をもたらします。 日本政府は、パルスオキシメータを含む医療機器を処方箋なしで消費者に直接販売することに関して、より厳しい規制を実施しています。 これらの規則は、デバイスの精度と信頼性を確保し、誤用を防止し、患者の安全を維持することを目的としています。 その結果、医療相談なしの消費者のアクセスが制限され、予測期間中の市場成長が遅くなる可能性があります。
市場参加者のための機会
日本の医療環境は、業界の利害関係者にとって重要な成長機会を提供しています。 主要企業は、医療インフラの近代化に投資し、同国でのプレゼンスを拡大することにより、未開発の可能性を模索しています。 日本はまた、医療および医薬品の製造拠点としても浮上しており、国内外のパルスオキシメータメーカーに戦略的な利点を提供しています。 これらの取り組みは、予測期間中に市場の拡大を推進することが期待されます。
主要企業のリスト：
● Philips Respironics
● Masimo
● Medtronic
● GIMA
● Medline Industries
● Nonin Medical
● GE HealthCare Technologies
コンポーネント-ワイズ市場のインサイト
部品別では、モニターセグメントが日本パルスオキシメーター市場を支配すると予測されています。 モニターは臨床およびホームケアの設定の血の酸素の飽和そして脈拍数の正確で、連続的な読書を提供するために不可欠である。 このセグメントの成長は、高齢化と心血管疾患および呼吸器疾患の発生率の増加によってさらに支えられており、信頼性の高い監視装置の需要が高まっています。
タイプ別市場動向
タイプ面では、卓上/ベッドサイドパルスオキシメータは、日本市場で主導的な地位を保持することが期待されています。 それらの有病率は、病院、診療所、手術室、集中治療室、救急部門、および麻酔後回復ユニットを含む多様な医療環境全体で広範に採用されています。 これらの装置の多様性そして信頼性はそれらに予測の期間の間に安定した成長を支える医療提供者間の好まれた選択をします。
