【EDIFICE × Levi’s(R)】501(R)BIG E モデルをブラックで別注。
株式会社ベイクルーズ（本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 古峯 正佳）が運営する「EDIFICE(エディフィス）」では、
EDIFICE（エディフィス）から、Levi's（リーバイス）とのコラボレーションデニムが登場。
2025年10月3日(金)より、エディフィス全店舗などにて発売される。
リーバイスの永遠の定番「501(R)」をベースにした、別注BLACK BIG Eモデル。
美しいストレートラインに、深みのあるブラックウォッシュが映える一本。
瞬く間に姿を消した名作が、再び復活。
リーバイスのベーシックシルエットの基本。
1890年にロットナンバーとして「501」が、初めて商品に付けられて以来、たくさんの人々に愛され続け、その人らしさを表現する究極のアイテムの一つ。
愛され続けるストレートシルエットと、穿き込むほどに味わいが増す経年変化を楽しみながら貴方だけの相棒を育てて頂きたい。
セルビッジ仕様や程よい股上、豊富なサイズ展開など、ヴィンテージの魅力とモダンな感性を融合させた仕上がりに。
絶妙な風合いのブラックウォッシュのカラーとブラックペイントを施したトップボタン、バリエーション豊かなサイズレンジ。大人の『ブラックデニム』をお試しいただきたい。
・股上は程よい深さで裾に向かってすっきりとしたストレートシルエット。
・レングスは28インチと30インチをベースにしているものの、ウエスト40インチと44インチにはレングス26インチを採用し、オーバーサイズでもジャストなレングスとなる絶妙なシルエットを実現。
【詳細】
エディフィス×リーバイス
発売日：2025年10月３日(金) ※一部店舗は４日発売
取扱店舗：エディフィス全店舗、オンラインストア
サイズ
・レングス30 ：W30、31、32、33、34、36、38
・レングス28：W28、29、30、31、32、33、34、36、38
・レングス26：W40、44
お問い合わせ先：EDIFICE新宿店 03－5366－5481
■会社概要
【株式会社ベイクルーズ】
創立 ：1977年7月22日
代表取締役会長 ：杉村 茂
取締役CEO ：古峯 正佳
本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21
事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売
グループ会社 ：株式会社Saint James Japon 、株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、Foodies USA, Inc.
HP：http://www.baycrews.co.jp/