フィリピンの発電機市場は、エネルギー需要の増加とインフラ整備の進展によって、2035年には3億6082万米ドルを突破する見込みです。
フィリピンの発電機市場は、今後10年間で大幅な成長が見込まれています。最新の市場調査によると、この市場は2024年の1億5116万米ドルから2035年には3億6082万米ドルに成長すると予測されており、2025年から2035年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は8.29%に達すると見られています。
この成長傾向は、急速な都市化、産業活動の活発化、そして島嶼部における頻発する電力供給問題といった要因によって、国の電力事情が変化していることを明確に示しています。エネルギーの安定供給と分散型電力システムの構築を目指す中で、発電機は住宅、商業、産業などあらゆる分野で不可欠なものとなっています。
信頼性の高いバックアップ電源への需要拡大
フィリピンの発電機市場を牽引する主要要因の一つは、安定した電力供給に対するニーズの高まりです。多くの地域で停電が頻発し、電力インフラが老朽化していることから、企業や家庭は事業継続と生活の快適性を確保するために予備電源として発電機を導入しています。
フィリピンは島嶼国であるため、中央集権的な電力供給は困難であり、地域ごとのエネルギー供給システムの必要性が高まっています。ディーゼル発電機やガス発電機は、特に地方や離島など、電力供給が不安定な地域で高い需要が見られます。
インフラ整備と産業化が発電機販売を促進
「ビルド・ベター・モア」計画などのインフラ整備を目的とした政府の取り組みにより、建設現場、公共施設、交通ターミナルなどで発電機の需要が急増しています。また、データセンター、小売店、製造業の増加に伴い、バックアップ電源としての発電機導入も加速しています。
さらに、南・中部地域における鉱業や農業関連産業の拡大は、電力網の整備が不十分な地域における事業活動を支える発電機の重要性をより一層高めています。
再生可能エネルギーとの融合とハイブリッド発電システムの登場
ディーゼル発電機が市場を牽引していますが、太陽光や風力などの再生可能エネルギーと従来の燃料を組み合わせたハイブリッド発電システムへの移行も進んでいます。気候変動の影響を受けやすい国の一つであるフィリピンは、エネルギーインフラを環境に配慮した持続可能なものへと移行させています。
これは、太陽光パネルや蓄電池システムとの連携が可能な、環境負荷の低い発電機技術の導入を促進しています。市場関係者は、環境基準を満たし、消費者のニーズに応える低排出・高効率な発電機を開発しています。商業・住宅分野の需要が市場規模を牽引
発電機市場は、商業用途と住宅用途の両方で堅調な成長を遂げています。住宅分野では、世帯所得の増加と停電時のバックアップ電源需要の高まりが、市場拡大を後押ししています。マニラ首都圏、セブ、ダバオなどの都市部では、不動産開発業者が、集合住宅や管理型住宅団地に発電機設置のためのインフラを導入しています。
商業分野では、病院、教育機関、銀行、ショッピングモールなどが、停電時の業務中断を回避するために、高出力の予備発電機に多額の投資を続けています。観光地であるパラワン島やボラカイ島など、観光業が盛んな地域も、市場成長に大きく貢献しています。
フィリピンの発電機市場における主要企業一覧
Multico Prime Power Inc.
Atlas Copco
Aksa Power Generation
EMEAN POWER
