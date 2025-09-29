2025世界製造業大会が合肥で盛大に閉幕



今回の大会では30を超える主要イベントや専門的な行事が行われ、前回よりも大幅に増加しました。40以上の国と地域から政府関係者、企業代表、国際機関や商工会議所のトップが参加し、外国からの来賓の割合は50％を超え、開放と協力という大会の特色が一層鮮明になりました。



開幕式や各フォーラムでは、『中国製造業企業500強』、『製造業デジタル化転換能力レベル（2025）』、『世界級先進製造業クラスター戦略研究報告』、『徽商発展報告』が相次いで発表されました。2025世界製造業大会というグローバルな舞台を活用し、100件を超える重要な研究成果、業界指数、白書が初公開され、大会の価値がさらに高まりました。



展示面では、10の総合展示エリアと全方位型無人システム成果のインタラクティブ展示エリアが設けられ、総面積は3万平方メートルに達しました。有人月面探査車、国産の超伝導量子コンピューター、100万元級の国産高級スマートEVなど、業界をリードする「中国の智造」が一堂に会し、「第14次五カ年計画」以降の中国と安徽省の新たな工業化の成果を示しました。特にAI産業の発展に焦点を当てた今回の大会では、初めて「スマートロボット展示エリア」を設置。「ロボット大通り」を主軸に都市街区の景観を実際に再現し、産業や生活の現場でのロボットの幅広い活用を生き生きと紹介し、大きな注目を集めました。



統計によると、大会を通じて735件の協力プロジェクトが成立し、総投資額は3,802億元に達しました。本大会は、科学技術革新の成果を披露する祭典であると同時に、中国製造業と世界の産業との深い対話と交流・協力を促進する重要な橋渡しともなりました。現在、中国は「ハードコア」な技術力とオープンな産業エコシステムをもって、世界の製造業の高度化に力強い推進力を注ぎ込み、世界と共に製造業の高品質な発展の新たな章を切り開いています。