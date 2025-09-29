厳格な安全基準の導入と電気自動車の普及拡大により、自動車試験サービス市場は2033年までに358億米ドルを突破する見込みです。
世界の自動車試験サービス市場は、急速な成長を遂げると予測されており、2024年の185億2000万米ドルから2033年には358億米ドルにまで急拡大すると見込まれています。これは、2025年から2033年の予測期間における7.76%という堅調な年平均成長率（CAGR）を反映しています。この成長は、高度な試験プロトコル、安全性確保、排出ガス規制への適合、そして次世代車両における電子機器やソフトウェアの高度な統合に対する需要の高まりによって牽引されています。
電気自動車（EV）、自動運転技術、コネクテッドカー技術の台頭によって、自動車業界は急速に進化しており、自動車メーカーやOEM企業は、厳しい世界的な安全基準、性能基準、環境基準を満たすための大きなプレッシャーにさらされています。そのため、規制への適合を保証し、消費者の車両安全性に対する信頼を高める包括的な自動車試験サービスに対する需要が急速に高まっています。
電動化と排出ガス規制が試験の優先事項を再定義
世界の電動化推進は、試験ニーズを根本的に変容させています。電気自動車、ハイブリッド車、燃料電池車は、バッテリーの安全性、パワートレインの信頼性、熱特性、電磁両立性（EMC）などの検証が不可欠です。同時に、欧州、北米、アジア太平洋地域における排出ガス規制の厳格化は、実走行排出ガス（RDE）試験、実走行適合性検査、排気後処理装置の評価などに対するニーズをさらに高めています。
自動車メーカーは、社内研究開発費を増やすことなく、複雑な規制や技術基準を満たすために、第三者試験サービス提供企業との提携を積極的に進めています。また、リモート試験、仮想シミュレーション、AIを活用した故障診断、リアルタイム車両データ分析への投資も増加しており、より迅速で正確かつコスト効率の高い検証ソリューションへの道が開かれつつあります。
衝突試験とADAS検証が成長を加速
衝突安全性と先進運転支援システム（ADAS）は、試験需要が指数関数的に増加している重要な分野です。各国政府が新車評価プログラム（NCAP）やADASの義務化規制を強化するにつれ、試験機関は、正面衝突、側面衝突、転覆衝突のシミュレーション、レーダー、LiDAR、センサーの校正試験などの能力を強化しています。中型車やコンパクトカーへのADAS搭載が、安全性の向上を求める消費者ニーズによって拡大していることで、機能安全試験、アルゴリズム検証、シナリオベースのシミュレーション試験といった分野の需要も拡大しています。特に、車線維持支援、緊急ブレーキ、後側方死角検知、アダプティブクルーズコントロールなどの機能に関する需要が顕著です。
アジア太平洋地域が成長の牽引役となる
地域別に見ると、中国、日本、インド、韓国といった国々における自動車生産の急速な成長を背景に、アジア太平洋地域が予測期間中、世界の自動車試験サービス市場を牽引すると見込まれています。安全規制や排出ガス規制の強化、そしてEVへの移行といった動向は、OEM企業による試験への取り組み強化を促しています。
一方、欧州は、厳しいEuro 6/7排出ガス規制や、環境に優しいモビリティへの取り組みの早期導入といった要因から、引き続き有力な市場として位置づけられています。北米は、コネクテッドカー技術の普及に伴い、衝突試験、インフォテインメントシステムの検証、排出ガス診断などに引き続き重点を置いている状況です。
