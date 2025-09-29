よく見ればビスケット！十五夜といえば「ムーンライト」　「リラックマ」「すみっコぐらし」とお月見を楽しもう

森永製菓株式会社

森永製菓株式会社（東京都港区芝浦、代表取締役社長 COO・森信也）は、十五夜（中秋の名月）にあわせて、「サンエックスユニバース」の人気キャラクター「リラックマ」「すみっコぐらし」とコラボレーションした特別なお月見企画を実施します。“満月”から着想を得た「ムーンライト」にちなみ、9月29日（月）から渋谷のシブハチハットビジョンと渋谷駅前ビジョン、そして10月1日（水）から東京駅「ヤエチカ（八重洲地下街）」デジタルサイネージに期間限定で“ビスケットの月”を映し出す『お月見ビジョン』を展開し、秋の夜空を彩るかわいらしい演出をお届けします。

またX（旧Twitter）上でも“ビスケットの月”が少しずつ満ちていくカウントダウン投稿を実施し、十五夜までの1週間を「すみっコぐらし」と一緒に楽しめる仕掛けをご用意しています。

森永ビスケットと人気キャラクターによる“十五夜の特別なひととき”

変わらぬおいしさで世代を超えて親しまれてきた「森永ビスケット」シリーズ。9月中旬より、「サンエックスユニバース」の人気キャラクター「リラックマ」「すみっコぐらし」「たれぱんだ」とのコラボパッケージを販売中です。

この度、十五夜（中秋の名月）にあわせて開催する特別企画では、秋の夜長を楽しめる仕掛けを展開します。9月29日（月）から10月5日（日）の期間、渋谷のシブハチヒットビジョンと渋谷駅前ビジョンに「森永ビスケット」と「すみっコぐらし」「リラックマ」による『お月見ビジョン』が映し出されます。

さらに10月1日（水）から10月5日（日）には、東京駅直結の「ヤエチカ（八重洲地下街）」のデジタルサイネージ全66面でも特別映像を放映。十五夜の季節ならではの景色をお届けします。

また、X（旧Twitter）上では、十五夜に向けて“ビスケットの月”が少しずつ満ちていくカウントダウン投稿を実施します。9月30日（火）から十五夜当日の10月6日（月）までの1週間、毎日異なる表現で「すみっコぐらし」のキャラクターたちとお月見を楽しむ投稿を配信。「#お月見ムーンライト」を通じて、十五夜をより楽しめる企画となっています。

■ シブハチヒットビジョン・渋谷駅前ビジョンに、秋の夜空に浮かぶ“ビスケットの月”が登場

9月29日（月）から10月5日（日）までの1週間、渋谷駅前の大型ビジョンに“ビスケットの月”が登場します。「サンエックスユニバース」の人気キャラクター「リラックマ」「すみっコぐらし」とともに、秋の夜空に浮かぶ森永ビスケットを表現した特別映像を放映します。かわいらしいキャラクターたちと一緒に、渋谷の夜空でお月見を楽しめる特別なひとときをお届けします。

■ 東京駅「ヤエチカ（八重洲地下街）」デジタルサイネージ全66面を“ビスケットの月”がジャック

10月1日（水）から10月5日（日）までの5日間、東京駅直結「ヤエチカ（八重洲地下街）」に設置されたデジタルサイネージ全66面をジャック。“ビスケットの月”をテーマにした特別映像を一斉放映します。地下街一面に広がる「リラックマ」「すみっコぐらし」と“ビスケットの月”が、行き交う人々に十五夜ならではの幻想的な世界観をお届けします。

■ X（旧Twitter）で、十五夜に向けてカウントダウン投稿

9月30日（火）から十五夜当日の10月6日（月）までの1週間、X（旧Twitter）上で「すみっコぐらし」によるカウントダウン投稿を配信します。「#お月見ムーンライト」を通して、「すみっコぐらし」のキャラクターたちと一緒に十五夜を待ちわびるワクワク感をお楽しみいただけます。

■ キャラクタープロフィール

リラックマ

リラックマはいつもごゆるりマイペースな着ぐるみのクマ。

やんちゃなコリラックマと働き者のキイロイトリと一緒に暮らし、はちみつの森に住むチャイロイコグマやそのお友達とも仲良し。

毎日を頑張るあなたに、癒しとやさしさ、くすっと笑えるささやかな時間をお届けします。

すみっコぐらし

さむがりの“しろくま”や、自信がない“ぺんぎん？”、食べ残し(!?) の “とんかつ” 、はずかしがりやの “ねこ” 、正体をかくしている “とかげ” など、ちょっぴりネガティブで個性的だけれど共感を呼ぶ、やさしい世界観で幅広い世代に親しまれています。

■ 商品概要

「森永ビスケット」は、「マリー」「チョイス」「ムーンライト」などを代表とする多彩なラインアップで、世代を超えて親しまれているロングセラーシリーズです。サクッとした食感とやさしい甘さで、子どもから大人まで幅広く愛されています。

現在は、「サンエックスユニバース」の人気キャラクター「リラックマ」「すみっコぐらし」「たれぱんだ」とのコラボパッケージを販売しています。