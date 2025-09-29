ゴッホの世界を味わう特別なひととき　大丸神戸店〈カフェラ〉にてゴッホモチーフのドリンクメニューが期間限定で登場

株式会社 大丸松坂屋百貨店

大丸神戸店では10月3日(金)から〈カフェラ〉にてフィンセント・ファン・ゴッホの名画を

イメージした特別メニューが期間限定で登場します。

色彩豊かな作品をヒントに仕立てたドリンクは見て楽しい、味わって嬉しい、ここだけの体験です。

店外装飾もパワーアップし、フィンセント・ファン・ゴッホの代表作《夜のカフェテラス》の世界に

没入したようなひと時をお楽しみいただけます。

アートの余韻を五感で感じていただける特別な機会です。

※画像は通常時の〈カフェラ〉です。

名画をイメージした特別メニューはこちら！

「香るカプチーノ～オレンジ～(生チョコ付き)」税込1,000円

ステンシルを使い、ココアでひまわりをデザインしたカプチーノ・コン・カカオです。オレンジシロップを添え、お好みで入れていただきオレンジの香りをプラスして楽しんでいただく、ゴッホの代表作《ひまわり》をイメージしたメニューです。

「モクテル～夜のカフェテラス～」

税込900円

ゴッホの代表作《夜のカフェテラス》の色彩をイメージしたモクテル(ノンアルコールカクテル)です。

★特別メニューをご注文のお客様に素敵なプレゼント！

「香るカプチーノ～オレンジ～」または「モクテル～夜のカフェテラス～」をご注文いただいたお客様、各日先着100名様に、名画《夜のカフェテラス》をデザインしたフォトチップをプレゼント！

さらに、このフォトチップ裏面のクーポンコードを大ゴッホ展神戸展公式サイトの [オンラインチケット] にて入力いただくと、「阪神・淡路大震災30年 大ゴッホ展 夜のカフェテラス」の入館チケットが100円引きに。(https://www.e-tix.jp/vangogh_kobe/ )

カフェでも美術館でも楽しめる特典、この機会にぜひ手に入れてください！

旧居留地エリア全体でゴッホの世界を楽しもう！

オランダを代表する画家の一人、フィンセント・ファン・ゴッホ（1853-90）。現代でこそ世界的に高い人気を誇り、唯一無二ともいえる存在感を放つ画家となりましたが、その人生は苦難の連続でした。しかし彼は困難に立ち向かい続け、諦めない強さ、そして癒しと安らぎを芸術に見出しました。

本展では、クレラー＝ミュラー美術館が所蔵するコレクションから、《夜のカフェテラス》をはじめとする約60点の作品と、モネやルノワールなど、同時代の作品を展示。阪神・淡路大震災から30 年の2025 年に開催する第1期では、オランダ時代からパリ時代を経てアルルに至る画業前半を紹介し、誰もが知るファン・ゴッホになるまでを辿ります。

神戸から開幕する本展で、ファン・ゴッホの芸術、そして画家たちが新しい芸術の創出に熱意を注いだ時代の息吹をご体感ください。

●会期：2025年9月20日(土)～2026年2月1日(日)

※土日祝は予約優先制

●会場：神戸市立博物館

●開館時間：9:30～17:30

※金曜と土曜は20:00まで

※展示室への入場は閉館の30分前まで

その他「阪神・淡路大震災30年 大ゴッホ展 夜のカフェテラス」公式HP(https://grand-van-gogh.com/) をご確認ください。

★10月金曜・土曜は「旧居留地ゴッホナイト」ゲリライベントを楽しもう！

10月の金曜・土曜は「旧居留地ゴッホナイト」と称して、旧居留地エリアの各スポットにてゴッホの世界感を楽しめるゲリライベントを開催します。旧居留地の夜の街を光と音の芸術がてらす、幻想的な時間をお楽しみください。

【光響事業TimePainting】

光のライトペイントと音楽ライブをお楽しみください。

●日時

10/4(土)、25日(土)＠三井住友銀行前広場

10/11(土)＠北側回廊

10/18(土)＠クリエイント神戸ビル1F

【旧居留地ジャズストロール】

屋外の飲食店に突如音楽が流れだす！

●日時

10/3(金)、10日(金)、17日(金)、24日(金)@旧居留地 飲食店

【公開型ライブペインティング】

屋外のパブリックカフェでライブペインティングを見よう！

●日時

10/3(金)、11日(土)@三井住友銀行前広場