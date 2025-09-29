法人様向けeラーニング「事業戦略（基礎）講座」をリリース

株式会社ユーキャン

通信教育を手掛ける株式会社ユーキャン（東京都新宿区、代表取締役社長:品川泰一）は、法人様に向けて短期速習型eラーニング「事業戦略（基礎）講座」をリリースいたしました。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

事業戦略（基礎）講座とは？

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

事業戦略は、企業の成長と持続性を左右する重要なテーマです。当講座では、経営戦略との違いや戦略の本質を押さえつつ、SWOT分析・クロスSWOT・ドメイン設定・ビジネスモデル構築といった実践的なフレームワークを学習。身近な企業事例やワークを通じて体系的に身につけます。知識の習得にとどまらず、自社のビジネス戦略を整理・立案する力へとつなげられる構成になっているため、“明日から使える戦略思考”を実践的に習得いただけます。



------------------------------------------------

戦略思考で事業の未来を描く力を身につけられる！

【事業戦略（基礎）講座】



動画：25本（約2時間34分） テスト・ワーク付き

費用：11,000円（税込）



▼講座詳細はこちら

https://www.u-can.co.jp/nr250929a





※リリース内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

─────────────────────────

◆会社概要

会社名 株式会社ユーキャン

本社 東京都新宿区高田馬場4-2-38

代表者 代表取締役社長 品川泰一

設立 1954年6月

資本金 9,000万円

事業内容 ・資格、趣味、実用の通信教育講座の開講

・DVD、CD、書籍および生活雑貨、ヘルスケア雑貨、アパレルなどの通信販売

法人向けWebサイト https://www.u-can.co.jp/houjin