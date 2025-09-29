パティスリー「PARADIS 小石川本店」から秋限定の“フルール・パルフェ”――季節を咲かせる金木犀の“フルール・パルフェ”と、無花果ブリュレパフェが10月1日よりお目見え

株式会社バルニバービ

株式会社バルニバービが運営する「PARADIS 小石川本店」では、“季節を咲かせる、フルール・パルフェ”をテーマに、花と果実を重ねたグラスデセールを展開しています。

この秋は、金木犀をモチーフにしたフルール・パルフェと、旬の無花果を贅沢に仕立てたブリュレパフェの2種類が新登場。10月1日（火）より販売開始いたします。

■ 無花果ブリュレのパフェ 2,200円

旬を迎えた無花果を主役に仕立てた、芳醇な甘さと香ばしさが広がるパフェ。

フランス原産の希少な黒イチジク「ビオレ・ソリエス」をはじめ、青木ファームの「樹上完熟いちじく」など、その日に入荷する最良の果実を厳選して使用しています。スパイス香るコンポートや紅茶ジュレを重ね、焦がしバターキャラメルアイスやクレームブリュレで濃厚な余韻を演出。ピーカンナッツやパルメザンチーズクランブル、パイの食感がアクセントとなり、無花果の豊かな味わいを引き立てます。※使用する無花果は仕入れ状況により異なります。ご指定はできかねますのでご了承ください。

■金木犀のフルール・パルフェ 1,800円

秋の香りを象徴する金木犀をテーマにした、華やかな香りのパフェ。金木犀のジュレや和梨のコンポート、洋ナシソルベを重ね、マスカルポーネクリームとモンブランクリームでまろやかに仕立てました。フレッシュな和梨やキャラメリゼしたライスパフ、メレンゲやクッキーが、香りと食感に広がりを添えます。花の余韻を感じながら、秋の深まりを味わえる特別な一品です。

“フルール・パルフェ”について

紫陽花パフェ向日葵パフェと桃パフェ

「季節を咲かせる、フルール・パルフェ」は、花の香りや色彩をテーマにしたPARADISのオリジナルデセールシリーズ。花が咲くようにグラスを彩り、果実と素材の重なりで季節の物語を描き出します。

本シリーズは、PARADISのパティシエ・小池友美が提案。花と果実を結び合わせる独自の発想で、季節ごとに異なる一皿を表現しています。

https://www.instagram.com/paradis.patisserie/

ーSHOP INFORMATIONー

■店名 ：PARADIS 小石川本店

■業態 : パティスリー・ブーランジェリー

■営業時間：All DAY OPEN 10:00-CLOSE 19:00

(月-金)Brunch & Lunch 11:00-14:30(l.o.) / (土日祝)Holiiday 11:00-14:30

Cafe 10:00-18:00(l.o.)

Take out 11:00-19:00

■定休日：無

■住所 ：〒112-0002 東京都文京区小石川3-32-1 小石川ピアット 1F

■電話番号：050-1720-0300

■URL：https://patisserie-paradis.com/

■席数：40席（店内18席/テラス22席）