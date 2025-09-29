パティスリー「PARADIS 小石川本店」から秋限定の“フルール・パルフェ”――季節を咲かせる金木犀の“フルール・パルフェ”と、無花果ブリュレパフェが10月1日よりお目見え
株式会社バルニバービが運営する「PARADIS 小石川本店」では、“季節を咲かせる、フルール・パルフェ”をテーマに、花と果実を重ねたグラスデセールを展開しています。
この秋は、金木犀をモチーフにしたフルール・パルフェと、旬の無花果を贅沢に仕立てたブリュレパフェの2種類が新登場。10月1日（火）より販売開始いたします。
■ 無花果ブリュレのパフェ 2,200円
旬を迎えた無花果を主役に仕立てた、芳醇な甘さと香ばしさが広がるパフェ。
フランス原産の希少な黒イチジク「ビオレ・ソリエス」をはじめ、青木ファームの「樹上完熟いちじく」など、その日に入荷する最良の果実を厳選して使用しています。スパイス香るコンポートや紅茶ジュレを重ね、焦がしバターキャラメルアイスやクレームブリュレで濃厚な余韻を演出。ピーカンナッツやパルメザンチーズクランブル、パイの食感がアクセントとなり、無花果の豊かな味わいを引き立てます。※使用する無花果は仕入れ状況により異なります。ご指定はできかねますのでご了承ください。
■金木犀のフルール・パルフェ 1,800円
秋の香りを象徴する金木犀をテーマにした、華やかな香りのパフェ。金木犀のジュレや和梨のコンポート、洋ナシソルベを重ね、マスカルポーネクリームとモンブランクリームでまろやかに仕立てました。フレッシュな和梨やキャラメリゼしたライスパフ、メレンゲやクッキーが、香りと食感に広がりを添えます。花の余韻を感じながら、秋の深まりを味わえる特別な一品です。
“フルール・パルフェ”について
紫陽花パフェ
向日葵パフェと桃パフェ
「季節を咲かせる、フルール・パルフェ」は、花の香りや色彩をテーマにしたPARADISのオリジナルデセールシリーズ。花が咲くようにグラスを彩り、果実と素材の重なりで季節の物語を描き出します。
本シリーズは、PARADISのパティシエ・小池友美が提案。花と果実を結び合わせる独自の発想で、季節ごとに異なる一皿を表現しています。
https://www.instagram.com/paradis.patisserie/
ーSHOP INFORMATIONー
■店名 ：PARADIS 小石川本店
■業態 : パティスリー・ブーランジェリー
■営業時間：All DAY OPEN 10:00-CLOSE 19:00
(月-金)Brunch & Lunch 11:00-14:30(l.o.) / (土日祝)Holiiday 11:00-14:30
Cafe 10:00-18:00(l.o.)
Take out 11:00-19:00
■定休日：無
■住所 ：〒112-0002 東京都文京区小石川3-32-1 小石川ピアット 1F
■電話番号：050-1720-0300
■URL：https://patisserie-paradis.com/
■席数：40席（店内18席/テラス22席）