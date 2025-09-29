高純度アセマンナン「MannanPRO®」 ― 化粧品原料としての新たな可能性

株式会社デゾン・ジャパン（本社：東京都、代表取締役：江夏偉鵬）は、アロエベラ葉から独自技術により高純度に抽出した多糖体「MannanPRO®」を化粧品原料として展開いたします。本原料は、従来のアロエエキスとは一線を画し、保湿・整肌をはじめとする幅広い機能性を備え、次世代スキンケア素材として注目されています。

■ MannanPRO®とは

MannanPRO®は、アロエベラから精製された「アセマンナン（Acemannan）」を高純度に含有する独自原料です。アセマンナンはアロエベラに含まれる代表的な有用多糖であり、その純度の高さは化粧品の品質や安定性に大きく影響します。

■ 従来原料との違い

一般的な「アロエベラ葉エキス」や「アロエベラ葉汁」と比較し、MannanPRO®は下記の特長を有しています。

高純度抽出：不純物を抑え、アセマンナン含有量を最大化。

安定性の高さ：処方中での粘度や色調の変化が少なく、製品安定性を向上。

均一品質：ロット間のばらつきを抑制し、国際的な化粧品原料基準に対応。

■ 化粧品分野での応用

MannanPRO®は、以下のような製品への応用が期待されています。

フェイシャルマスク・ジェル

クリーム・ローション

エイジングケア化粧品

肌にうるおいを与え、健やかに整えるサポート成分としてご活用いただけます。

■ 安全性と品質保証

国内外の化粧品原料規格に適合

各種安全性試験（皮膚一次刺激性、パッチテストなど）をクリア

安心して化粧品処方に採用いただける体制を整えております。

今後の展開

デゾン・ジャパンは、MannanPRO®を国内外の化粧品メーカー・OEM企業に向けて提供し、次世代スキンケア製品の開発を支援してまいります。さらに、研究機関との共同研究を推進し、科学的エビデンスに基づいた原料価値の発信を進めてまいります。