よさこいチーム『蘭華』 えっさほい祭りで小田原市長賞受賞！【小田原短期大学】
学校法人三幸学園が運営する小田原短期大学（所在地：神奈川県小田原市）では、在学生と卒業生（OG）によるよさこいチーム「蘭華」が、2025年9月13日（土）に開催された「ODAWARAえっさホイまつり2025」に出場し、メインイベントであるレギュレーションコンテストにて小田原市長賞を受賞いたしました。
えっさほい祭りについて
えっさほい祭りとは、「街が元気になるような踊りの祭りを作ろう！」を合言葉に、”よさこい系”祭りをベースとし、小田原ならではのエッセンスを盛り込んだ踊りのお祭りとして1999年に誕生しました。「えっさほい」おどり」は小田原の伝統的な文化や童謡『おさるのかごや』などのエッセンスを取り入れた、地元愛あふれるよさこいイベントです。
小田原短期大学よさこいチーム「蘭華」が小田原市長賞受賞
「蘭華」は、もともと有志のチームとして活動していましたが、2024年に食物栄養学科と保育学科の学生が学科を越えて結成し、現在は卒業生（OG）も加わって活動するチームです。
2025年の「ODAWARAえっさホイまつり」に参加し、メインイベントである「えっさホイおどり」のレギュレーションコンテストでは、祭りオリジナルの楽曲と振付である「えっさホイ小唄」を踊りました。このコンテストで蘭華は高い評価を受け、小田原市長賞という名誉ある賞を受賞しました。この賞は、地域に根差した活動と、まつりへの貢献が認められた証と言えます。
蘭華は、このお祭りで「えっさホイ小唄」を踊っており、そのオリジナル衣装とともに、大会の盛り上げに貢献しました。小田原市長賞を受賞したことで地元チームとしての存在感を示しました。
今回の受賞を通じて、学生とOGが一体となり、地域とのつながりをさらに深めることができました。小田原短期大学は今後も学生たちの学びと成長の場を広げてまいります。
