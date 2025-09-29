IAAモビリティ2025レポート発表｜カウンターポイントリサーチ
【ニューデリー、北京、ベルリン、ブエノスアイレス、フォートコリンズ、香港、ロンドン、ソウル、台北、東京 - 2025年9月29日】
概要
カウンターポイントリサーチの自動車業界担当チームは、IAAモビリティ2025に参画し、業界関係者との会談や、業界全体における主要な発表内容の取材を行いました。
1週間にわたる活動内容を49ページにまとめたレポートを作成しました。このレポートでは、IAAモビリティ2025で得た自動車業界に関する主要な洞察を網羅しています。
目次
・Automotive OEMs（自動車OEM）
・Software Defined Vehicles（ソフトウェア定義型車両）
・Digital Cockpit（デジタルコックピット）
・Connectivity（コネクティビティ）
・Location（位置情報技術）
・ADAS and AD（ADASおよび自動運転技術）
・User Experience（ユーザーエクスペリエンス）
詳しくは当社サイトよりお問い合わせください。
https://japan.counterpointresearch.com/insights/pr/report-iaa-mobility-2025/
【カウンターポイントリサーチについて】
カウンターポイントリサーチは、テクノロジーエコシステム全体を対象とした製品を専門とするグローバルな市場調査会社です。
当社は、世界中の主要なイノベーション・ハブ、製造クラスター、商業都市に拠点を構え、スマートフォンOEMからチップメーカー、チャネル企業、大手テクノロジー企業に至るまで、幅広いクライアントにサービスを提供しています。
経験豊富な専門家が率いるアナリストチームは、企業の経営幹部、戦略担当者、アナリストリレーション（AR）、市場情報（MI）、ビジネスインテリジェンス（BI）、製品およびマーケティングの各部門のステークホルダーと連携しながら、市場データ、インサイト、コンサルティングなど幅広いサービスを提供しています。
当社の注力分野には、AI、自動車、コンシューマーエレクトロニクス、ディスプレイ、eSIM、IoT、位置情報プラットフォーム、マクロ経済、製造、ネットワークインフラ、半導体、スマートフォン、ウェアラブルなどが含まれます。
公開中の市場データ、インサイト、ソートリーダーシップについては、当社ウェブサイトの「Insights」ページをご覧ください。重点分野についてより深くご理解いただくためにも、ぜひアナリストに直接ご相談ください。
https://japan.counterpointresearch.com/insights/
配信元企業：カウンターポイントリサーチ株式会社
