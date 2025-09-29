【ピエール マルコリーニ ブランド創業30周年記念】アントルメ・ショコラ『Envol (アンヴォル)』10月3日(金) 予約受付開始

株式会社 ピエール マルコリーニ ジャパン

ベルギーを代表するチョコレートブランド「PIERRE MARCOLINI (以下、ピエール マルコリーニ) 」を展開する株式会社PIERRE MARCOLINI JAPAN (本社：東京都港区、代表：加藤 祐治、以下PIERRE MARCOLINI JAPAN) は、ブランド創業30周年を記念したケーキ『Envol (アンヴォル)』を、完全予約制にて数量限定販売いたします。

1995年にピエール マルコリーニが『クープ・デュ・モンド』で優勝し、世界一のパティシエに輝いた際に発表したメモリアルなケーキを復刻、10月3日(金)より予約受付を開始いたします。

ピエール マルコリーニの名が世界中に広がるきっかけとなった、スペシャルなケーキ

2年に1度フランス・リオンにて行われるパティシエ・コンクールの最高峰『クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー』。国を代表した選りすぐりのパティシエが世界中から集まり、その類い稀なる技術とチームワークを競い合う世界大会です。

1995年、ピエール マルコリーニは当時31歳でベルギー代表に選出され、『クープ・デュ・モンド』の舞台に立ちました。

この年ベルギー代表は見事初優勝を果たし、世界一のパティシエの称号を手に入れました。この時にベルギー代表が発表したケーキが、’飛躍’を意味する『Envol (アンヴォル)』です。

この度ピエール マルコリーニが創業30周年を記念して販売するのは、その当時のレシピを再現したアントルメ・ショコラ。濃厚でなめらかなムース オ ショコラ、オレンジ風味のクレームブリュレに、フィアンティーヌやビスキュイを重ねた洗練された風味の特別なケーキです。数量限定にて完全予約制でご用意いたします。

■Envol (アンヴォル) 詳細

● 価格 ：8,640円 (税込)

● サイズ ：直径約120×高さ約40mm（土台のみの高さ）

● 予約開始日：2025年 10月3日 (金）

● お渡し日 ：2025年 10月17日 (金)～11月30日 (日)

● 取扱い店舗：銀座本店・名古屋店・西武池袋店

● ご予約方法：上記3店舗の店頭、またはピエール マルコリーニ 公式オンラインストア内

「Pick Up Reservation」から受付

※ 数量限定の為、準備数に達し次第ご予約の受付を終了いたします。

※ デリケートな商品の為、お渡しは上記3店舗の店頭のみ、配送は行いません。

※ ご予約時にお受取り店舗及びお受取り日時をご指定ください。

※ お受取り店舗及びお受取り日時の変更はお受けできません。ご注意ください。

【ピエール マルコリーニについて】

ベルギーを代表するショコラティエ。14歳の頃、母親が作ってくれたチョコレートの味が忘れられず、ショコラティエを志しました。数々の名店で修行を重ねた後、独立。25年以上にわたり培ってきた、その革新的な創造力は高く評価され、2015年にベルギー王室御用達を拝命しました。「斬新な」「時代の先を行く」「先駆的な」「革新的な」ショコラティエと称賛を浴び続けています。

【ピエール マルコリーニの特徴】

ピエール マルコリーニは上質で希少なカカオを求め、毎年、世界中を旅しています。最高品質の味わいのために、20年以上にわたり、自らの手でカカオ豆からチョコレートをつくることに情熱を注いできました。訪れる国が1年に30カ国を超えることも珍しくありません。彼のつくる独創的な作品は、驚きと発見に満ち溢れた彼の旅そのものと言えます。その喜びをチョコレートに表現し、感動を分かち合いたいという強い想いを胸に、ピエール マルコリーニは今日も世界を巡っています。

また、ピエール マルコリーニは、カカオ農園と生産地を擁護するために、公正な価格を支払うことを信条としています。最高品質のカカオ豆のみを厳選し、サステナビリティを尊重し、倫理観を持ったチョコレートづくりを目指しています。「Bean to Home(R)」という言葉には、「カカオ生産者からお客様の手に渡るまで、チョコレートに関わるすべての人に幸せになってほしい」というピエール マルコリーニの情熱が込められています。 カカオ農園と生産地を擁護するために、公正な価格を支払うことを信条とし、倫理観を持ったチョコレートづくりを目指しています。

【ピエール マルコリーニ ジャパン 会社概要】

・名称：株式会社 ピエール マルコリーニ ジャパン

・設立：2021年9月22日

・代表取締役：加藤 祐治

・所在地：東京都港区六本木3-2-1 六本木グランドタワー32階

・国内店舗数：17店舗

銀座本店、羽田店、名古屋店、グランスタ東京店、渋谷店、新宿店、ラゾーナ川崎店、御殿場プレミ

アム・アウトレット店、東急たまプラーザ店、グランフロント大阪店、コレド室町テラス店、大丸神

戸店、福岡岩田屋店、ミナモア広島店、三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島店、ワン・フク

オカ・ビルディング店、西武池袋店

※2025年 9月 29日時点



・URL：https://pierremarcolini.jp

・Instagram：https://www.instagram.com/pierre_marcolini_japan/