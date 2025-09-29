オフィス家具のリユースショップ 「オフィスレスキュー119Happy」 が、OUTLET商品を最大50%オフで購入できる” OUTLETキャンペーン” を開催!!
オフィス家具や家電、ビジネスホンなどのリユース事業を展開する株式会社トミザワ（本社：東京都江戸川区、代表取締役：池島 隆）が運営する、オフィス家具のリユースショップ 「オフィスレスキュー119 Happy」 では、OUTLET全商品を対象に“OUTLETキャンペーン”を、店舗およびオンラインストアにて、10月1日（水）より開催いたします。
今回の”OUTLETキャンペーン”では119Happyが取り扱う全てのOUTLET商品を、通常販売価格からさらに10%～50%の割引価格にてご購入いただけるお得なキャンペーンです。
例えば周囲の視線や声を適度に遮断して集中&リラックスでき、手軽に集中スペースが作れるLION社製のエランサ・パネル付パーソナルブース 一人用ソファーが通常価格よりさらに50%オフの17,600円（税込）にて、二人用ソファーも同様に50%オフの26,400円（税込）にてご購入いただけます。（柔らかい雰囲気を与えるクロス張りです。）
この他にもデスク、チェア、収納などお得な商品をご用意しています。
この”OUTLETキャンペーン”は、10月1日（水）から10月31日（金）までの期間中、国内5店舗に、オンラインストアを加えた合計6店舗にて開催いたします。商品の在庫には限りがございます、この機会をお見逃しなく、是非ご利用ください。
【 キャンペーン概要 】
・ 名称： オフィスレスキュー119Happy “OUTLETキャンペーン”
・ 期間： 10月1日（水）～10月31日（金）18：00
・ 対象商品：119Happyが 取り扱うOUTLET商品全品が対象になります。
・ 内容： OUTLET全商品を通常販売価格の10%オフから最大50%オフにて販売
・ 対象店舗： 江戸川店、川口店、佐倉店、川崎店、三鷹店、オンラインストア
・ キャンペーンURL: https://www.119happy.com/ws/campaign15
※セール対象商品の価格や取り扱いは店舗や地域により異なる場合があります。
※販売状況により欠品となる場合がございます。万が一品切れの際はご容赦ください。
※その他、詳細については、ネット販売事業部（0120-673-119）にお問合せください。
■ オフィスレスキュー119 Happy について
株式会社トミザワが、“誰かの不要と、誰かの必要をつなげる”ことを目標に展開する、自信の品質と豊富な品揃えで “欲しい” が安く手に入るオフィス家具のリユースショップ。お客様の様々なニーズに対応するため、オフィス家具やOA機器、ビジネスホンなど多品種・多品目をラインナップ、さらにオフィスプランニングから内装工事にいたるまで、快適なオフィス空間の実現に向けたあらゆるサービスをワンストップで提供しています。
＜展開店舗＞
国内店： 関東エリア 5店舗（江戸川店、川口店、川崎店、佐倉店、三鷹店）
海外店： タイ 4店舗ノンタブリ店、パタナカン店、アマタ店、マーケットビレッジBang na店）
オンラインストア： https://www.119happy.com/ws/main
■ 株式会社トミザワについて
株式会社トミザワは、関東エリアを中心にオフィス家具や家電、ビジネスホンなどのリユース事業やオフィスプランニング事業、トランクルーム事業やバイク駐車場事業などを展開する企業です。“誰かの不要と、誰かの必要をつなげる“を企業理念に、社会の様々なつながりを創ることで、資源を循環させ、ムダを無くし、人びとの快適な生活や職場環境を実現するために、様々なサービスを提供しています。
社 名： 株式会社トミザワ（Tomizawa Co.Ltd.）
所在地： 〒134-0084 東京都江戸川区東葛西6-47-16
設 立： 1981年4月9日
資本金： 1,000万円
代表者： 代表取締役 池島 隆
URL： https://www.tomizawa.net
【本件に関する問い合わせ先】
株式会社トミザワ 総務部 堀井（広報）
T： 03-3688-7511 M： horii@tomizawa.net
配信元企業：株式会社トミザワ
