レポートオーシャン株式会社プレスリリース : グリーンアンモニア市場は、再生可能エネルギーの導入と持続可能な肥料技術革新を背景に、2033年までに737億4288万米ドル規模に急拡大すると予測される
グリーンアンモニア市場は2024年に5億5660万米ドルと評価され、2033年までに737億4288万米ドルに達すると予測されている。2025年から2033年までの予測期間において、堅調な年平均成長率（CAGR）72.81％で成長する見込みである。風力、太陽光、水力などの再生可能エネルギー源を通じて生産されるグリーンアンモニアは、化石燃料由来の従来型アンモニアに代わる持続可能な代替品である。製造プロセスでは、水の電気分解により水素を生成し、それを大気中の窒素と結合させてアンモニアを形成するため、よりクリーンなエネルギー貯蔵と炭素排出量の削減を可能にする。
主要な市場のドライバー
グリーンアンモニア市場の主な原動力は、長期的なエネルギー貯蔵の必要性です。 太陽光や風力などの再生可能エネルギーの急速な拡大は、効率的な貯蔵ソリューションに対する重要な需要を生み出しています。 水素はアンモニアとして変換されて貯蔵され、液体水素と比較してより高いエネルギー密度とより容易な輸送を提供する。 国際再生可能エネルギー機関（IRENA）によると、世界の再生可能エネルギー容量は2022年に3,372GWに達し、水力発電はこの全体の37％を占めています。 太陽光と風力エネルギーの採用の増加とコストの低下により、信頼性の高い貯蔵および輸送媒体としてのグリーンアンモニアの必要性が高まっています。
市場の制約
有望な成長にもかかわらず、市場は高い初期設備投資のための課題に直面しています。 グリーンアンモニアプラントは資本集約型であり、トン当たりのコストはUS$1,300から2,000までの範囲であり、天然ガスを搭載した従来のアンモニア施設 さらに、電解槽の使用は運用コストを増加させ、小規模な採用を制限します。 再生可能エネルギーの発電と電解槽のコストが大幅に低下しない限り、従来のアンモニアからグリーンアンモニアへの広範な移行は、成長への障壁の
新たな機会
政府が支援するイニシアチブと技術革新はグリーンアンモニア市場部門において重要な商業的機会を提供しています。 財政的インセンティブ、助成金、補助金は、持続可能な燃料技術の研究開発を促進しています。 ThyssenKrupp Uhdeのような会社は緑アンモナルを効率的に作り出すために高度のアルカリ水電気分解方法を開発しています。 なお、緑アンモナル塗布は海上輸送のエネルギーキャリアとして役立つために肥料を越えて伸びます。 IRENAは、世界のアンモニア需要が2050年までに6億8,800万トンに達する可能性があると予測しており、グリーンアンモニアは海運業界の脱炭素化に重要な役割を果たすと予想されています。 インドのオリッサ州で開発中のグリーンアンモニア施設などの共同プロジェクトは、日本への安全輸送のために年間400,000トンを目標としており、この市場の具体的な可能性を強調しています。
主要企業のリスト：
● ACME
● BASF
● Avaada
● thyssenkrupp Uhde GmbH
● CF Industries
● OCI Global
● Technip Energies
● Casale SA
● Nel ASA
市場セグメンテーションの洞察
技術別：アルカリ水電解セグメントは、その費用対効果、より長い運転寿命、および高品質のガス出力のために好まれ、2024年に収益を支配しました。 交換可能な電解質と最小限の触媒分解で効率を維持するその能力は、持続的な市場成長をサポートします。
